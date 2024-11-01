Bienvenidos a la 'UERSS': regímenes europeos impopulares se aferran al poder reprimiendo la disidencia

Las élites gobernantes en Europa, en lo que cada vez parece más una carrera hacia el fondo de la UERSS (Unión Europea de Repúblicas Socialistas Soviéticas), se vuelven cada vez más impopulares. Entonces, si usted es un régimen impopular que se aferra desesperadamente al poder... ¿qué hace? ¡Fácil! Los ayatolás de Irán, Xi Jinping en China, Vladimir Lenin, Josef Stalin y Vladimir Putin en Rusia, podrían decírtelo: simplemente reprima -más que nunca- la libertad de expresión y la disidencia.