Bienvenidos a la 'UERSS': regímenes europeos impopulares se aferran al poder reprimiendo la disidencia

Las élites gobernantes en Europa, en lo que cada vez parece más una carrera hacia el fondo de la UERSS (Unión Europea de Repúblicas Socialistas Soviéticas), se vuelven cada vez más impopulares. Entonces, si usted es un régimen impopular que se aferra desesperadamente al poder... ¿qué hace? ¡Fácil! Los ayatolás de Irán, Xi Jinping en China, Vladimir Lenin, Josef Stalin y Vladimir Putin en Rusia, podrían decírtelo: simplemente reprima -más que nunca- la libertad de expresión y la disidencia.

#4 veratus_62d669b4227f8
Van a venir a contarnos lo que es democracía estos señores golpistas. Si les dejas hacer lo que les salga de los huevos todo bien, si les pones limites..somos dictadores. Los que están llevando su propio pais a una dictadura neoliberal con tintes de cristofascismo. Anda y meteros vuestros consejos por el orto y dejad en paz al resto del planeta.
1 K 17
Bapho #9 Bapho
Menuda sarta de idioteces.
0 K 12
platypu #2 platypu
Vaya, a Pavel se le olvido enviar una alerta en rusia como hizo en España. sobre el bloqueo de telegram hace unos dias.
1 K 12
ombresaco #3 ombresaco
#2 Haciendo de abogado del diablo, igual se ha dado cuenta de que no fue muy buena idea
0 K 11
platypu #5 platypu *
#3 normal, yo no querria caerme por una ventana. Que es lo peor que podria hacerle nuestro Pedro?
0 K 9
ombresaco #6 ombresaco
#5 Hay quien defiende que es un dictador. Lo de la ventana es otra posibilidad. Tampoco hay que descartar el té con plutonio.
0 K 11
Ne0 #7 Ne0
#6 Aqui le dariamos con un té con un palo...
0 K 9
Yonny #8 Yonny *
Difamar, mentir, inventarse hechos, insultar, defender la homofobia, el racismo o el machismo NO es libertad de expresión.
Son AGRESIONES.

No, en democracia unos fachas venidos a menos que nunca han defendido la democracia, no nos pueden dar lecciones de nada.
0 K 10
Eibi6 #1 Eibi6
Les faltan los USA de Donaldinho en esos ejemplos
0 K 9

