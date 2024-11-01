edición general
Los beneficios de Porsche se desploman un 99%. El CEO de Volkswagen dice que la marca alemana “está en una crisis masiva”

Las cosas no van bien en Porsche. A ojos de los aficionados, la marca alemana sigue estando en el olimpo del automovilismo, pero eso no es suficiente para tener contentos a los dueños de la compañía, es decir, a los directivos del Grupo Volkswagen. A finales del año pasado, mi compañero Daniel Murias ya alertaba de la difícil situación a la que se enfrentaba Porsche en ese momento, con varios meses acumulados de pérdidas de ventas globales que ponían en peligro 8.000 puestos de trabajo.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Pues que cierren. Es la máxima del capitalismo.

Además no saben hacer coches, ponen el motor detrás del todo :troll: xD
3 K 57
Ed_Hunter #7 Ed_Hunter
#1 lo del motor detrás solo es en el 911, que es el modelo estrella que ya intentaron matar y fracasaron. Todos los demás modelos llevan el motor en lugares más lógicos, pero la gente sigue queriendo 911, pero a mi me gusta más el 928
1 K 27
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#7 el 911 será modelo estrella pero Wendelin Wiedeking, entonces CEO de Porsche, declaró en su momento algo como:
“El Cayenne es lo que nos permite seguir construyendo el 911.”

Más tarde, otros ejecutivos (como Oliver Blume y Lutz Meschke) han repetido esa idea en entrevistas, reconociendo que sin el Cayenne (y después el Macan), Porsche no podría seguir produciendo autos deportivos de bajo volumen.
0 K 20
elgranpilaf #11 elgranpilaf
#1 El problema es que si cierran se van a la calle miles de personas. No sé si has caído en eso
0 K 10
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso *
#11 entonces la máxima del capitalismo clásico (particularmente en su versión de libre mercado) que sostiene exactamente eso que “Si una empresa no es rentable, debe desaparecer o transformarse” es un slogan o estamos ante un caso de intervencionismo estatal con un bukkake de millones de euros (más) y sacamos la bandera de “Too big to fail”??
0 K 20
Spirito #2 Spirito *
Devastado me hayo.

Mirad, mirad que lagrimones. :foreveralone:
2 K 36
devilinside #4 devilinside
#2 Tío, corrige la y mientras puedas
1 K 20
Spirito #6 Spirito
#4 Ya no puedo.

Me entregaré por las buenas para una muerte digna, aunque los de la camarilla yanquineja querrán disfrutar con la sangraza y el despiece. xD
1 K 20
cosmonauta #15 cosmonauta *
#14 Si quieres desviar el hilo, busca a otro. Si buscas bronca, bájate al bar a ver si tienes suerte.
1 K 24
Spirito #16 Spirito
#15 xD xD xD

No sé, como que intuyo que esto de la caída de Porsche te ha afectado.

El mundo Borjamari es sorprendente. :troll:
0 K 9
Gry #5 Gry
Sin embargo, la gama de modelos totalmente eléctricos existentes se está actualizando continuamente”, explica Porsche.

Esto suena a que están dando vueltas como un pollo sin cabeza. :-P
0 K 16
cosmonauta #3 cosmonauta *
Pues SEAT está igual. Por capullos, yéndose a fabricar a China.
0 K 15
Spirito #8 Spirito
#3 Y por rechazar el barato y de excelente calidad gas ruso. :popcorn:
0 K 9
cosmonauta #13 cosmonauta *
#8 Poco gas ruso gastamos en Martorell.

Pero si fuese así, bienvenido sea el sacrificio si es por unos buenos valores.
0 K 15
Spirito #14 Spirito
#13 xD xD xD xD

¿Cuánto te paga la embajadora del Pentágono en España, doña Elenita I de Ultramar? ¡Venga, va!

xD xD xD
0 K 9
devilinside #10 devilinside
Una lástima. Una de las pocas empresas de automoción europeas que hacen coches para todos
0 K 11

