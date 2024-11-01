Los beneficios de Porsche se desploman un 99%. El CEO de Volkswagen dice que la marca alemana “está en una crisis masiva”

Las cosas no van bien en Porsche. A ojos de los aficionados, la marca alemana sigue estando en el olimpo del automovilismo, pero eso no es suficiente para tener contentos a los dueños de la compañía, es decir, a los directivos del Grupo Volkswagen. A finales del año pasado, mi compañero Daniel Murias ya alertaba de la difícil situación a la que se enfrentaba Porsche en ese momento, con varios meses acumulados de pérdidas de ventas globales que ponían en peligro 8.000 puestos de trabajo.
Además no saben hacer coches, ponen el motor detrás del todo
“El Cayenne es lo que nos permite seguir construyendo el 911.”
Más tarde, otros ejecutivos (como Oliver Blume y Lutz Meschke) han repetido esa idea en entrevistas, reconociendo que sin el Cayenne (y después el Macan), Porsche no podría seguir produciendo autos deportivos de bajo volumen.
