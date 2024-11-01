Los beneficios de Porsche se desploman un 99%. El CEO de Volkswagen dice que la marca alemana “está en una crisis masiva”

Las cosas no van bien en Porsche. A ojos de los aficionados, la marca alemana sigue estando en el olimpo del automovilismo, pero eso no es suficiente para tener contentos a los dueños de la compañía, es decir, a los directivos del Grupo Volkswagen. A finales del año pasado, mi compañero Daniel Murias ya alertaba de la difícil situación a la que se enfrentaba Porsche en ese momento, con varios meses acumulados de pérdidas de ventas globales que ponían en peligro 8.000 puestos de trabajo.