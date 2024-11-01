El BCE rechaza respaldar un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania

El Banco Central Europeo (BCE) se ha negado a respaldar un pago de 140.000 millones de euros a Ucrania financiado con la liquidez generada por los activos rusos congelados, al concluir que la propuesta de la Comisión Europea violaría su mandato
Por otro lado están los propios militares del ala dura que dicen que si se cede territorio que van a por los políticos que firmen y se los cargan (literalmente).
Nos ha dejado un pantano cojonudo los EE.UU en el patio trasero de Europa. Y todo por desgastar a Rusia y de paso forrarse con la industria armamentística.
Esto que comentas no es un tema baladí. Como si ya tuvieran poco lío, estos la pueden liar más parda aún. Zelenskii es la marioneta de occidente y su poder el que le dan los USA y sobre todo UK. No tiene el control sobre el país.
No sé sabe cuanto dinero se ha robado aún.
Es una oficina anticorrupción funcionando. Cómo en España sin ir más lejos
No es cierto que los militares hayan dicho que fuesen a matar a políticos.
Quién ha dejado un pantano es Rusia invadiendo a sus vecinos. Defender guerras imperiales es cojonudo.
Es como el que se quiera tragar que el Nord Stream 2 lo han volado cuatro mataos Ucranianos. Pues vale.
Creo que los dos podemos estar de acuerdo en que la muerte de Dick Cheney ha sido una pérdida terrible para la humanidad.
1) Armas atómicas de vuelta.
2) Bases de lanzamiento espacial.
3) No unión a la OTAN. Cosa distinta que se quieran unir a la Unión Europea.
EE.UU, conocido por no fomentar ningún tipo de conflicto, ha estado comiendo la oreja a Ucrania desde hace años. Y la reacción de Rusia ha sido lo que cabía esperar si no se respetan los acuerdos Internacionales. ¿Lo comparto? No. Pero desgraciadamente las relaciones internacionales son así de putas.
Al final fíjate quien se beneficia y quien sale escaldado. Y sigue el rastro del dinero. Ni Ucrania ni Europa ganan. Otros sí.