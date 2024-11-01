edición general
El BCE rechaza respaldar un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania

El Banco Central Europeo (BCE) se ha negado a respaldar un pago de 140.000 millones de euros a Ucrania financiado con la liquidez generada por los activos rusos congelados, al concluir que la propuesta de la Comisión Europea violaría su mandato

cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Para quien no esté informado, puesto que parece que no se ha aireado mucho, el segundo de Zelenski lo han trincado mangando pero bien...y el propio Zelenski está en el punto de mira...peero quitarlo es "peor el remedio que la enfermedad".

Por otro lado están los propios militares del ala dura que dicen que si se cede territorio que van a por los políticos que firmen y se los cargan (literalmente).

Nos ha dejado un pantano cojonudo los EE.UU en el patio trasero de Europa. Y todo por desgastar a Rusia y de paso forrarse con la industria armamentística.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

Por otro lado están los propios militares del ala dura que dicen que si se cede territorio que van a por los políticos que firmen y se los cargan (literalmente).


Esto que comentas no es un tema baladí. Como si ya tuvieran poco lío, estos la pueden liar más parda aún. Zelenskii es la marioneta de occidente y su poder el que le dan los USA y sobre todo UK. No tiene el control sobre el país.
#5 BloodStar
#3 no es cierto que zelensky este en el punto de mira.
No sé sabe cuanto dinero se ha robado aún.
Es una oficina anticorrupción funcionando. Cómo en España sin ir más lejos

No es cierto que los militares hayan dicho que fuesen a matar a políticos.

Quién ha dejado un pantano es Rusia invadiendo a sus vecinos. Defender guerras imperiales es cojonudo.
cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos *
#5 Sí y no. Obviar que se ha provocado a Rusia volando los pactos de Minsk es de ser un poco obtuso mental. ¿Acaso no hizo lo mismo EE.UU en la crisis de los misiles de Cuba?

Es como el que se quiera tragar que el Nord Stream 2 lo han volado cuatro mataos Ucranianos. Pues vale.

Rel: www.perfil.com/noticias/internacional/el-caso-de-corrupcion-que-golpea
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
#6 Efectivamente, alter kamerad. Se ha provocado a Rusia con los "pactos de Minsk", lo mismo que se provocó al Reich con el Tratado de Versalles, a Israel con el ataque del 7 de octubre, o los incumplimientos de las resoluciones de la ONU por parte de Saddam Huseín provocaron a los EEUU.

Creo que los dos podemos estar de acuerdo en que la muerte de Dick Cheney ha sido una pérdida terrible para la humanidad. :troll:
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos *
#7 Ni por asomo es lo mismo y lo sabes. Después de la disolución de la unión soviética hubo dos puntos fundamentales en el acuerdo de segregación.

1) Armas atómicas de vuelta.
2) Bases de lanzamiento espacial.
3) No unión a la OTAN. Cosa distinta que se quieran unir a la Unión Europea.

EE.UU, conocido por no fomentar ningún tipo de conflicto, ha estado comiendo la oreja a Ucrania desde hace años. Y la reacción de Rusia ha sido lo que cabía esperar si no se respetan los acuerdos Internacionales. ¿Lo comparto? No. Pero desgraciadamente las relaciones internacionales son así de putas.

Al final fíjate quien se beneficia y quien sale escaldado. Y sigue el rastro del dinero. Ni Ucrania ni Europa ganan. Otros sí.
#1 pirat
Estoy seguro de que hay miles de voluntarios ansiosos en avalar con sus bienes esta necesidad.
Ze7eN #8 Ze7eN
Anda, parece que queda alguien con algo de sentido común.
pepel #2 pepel
Necesita valorar las expropiaciones que se vayan a realizar a cambio.
