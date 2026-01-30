edición general
1 meneos
4 clics

La basura rebosa las calles en Cuba por la falta de gasolina

Las calles de Cuba se inundan en Basura por la falta de combustibles en la isla a causa de las recientes tensiones con EE.UU.

| etiquetas: cuba , gasolina
1 0 0 K 20 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
YeahYa #1 YeahYa
Al castrismo le quedan 4 días, y más con el carisma de Díaz Canel. Y a Cuba le quedan 4 días para convertirse en un resort.
0 K 20

menéame