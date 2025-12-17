edición general
Barcelona renueva el GP de Fórmula 1 hasta el 2032 en años alternos, turnándose con Spa

Después de meses de negociaciones, Barcelona se ha asegurado la continuidad en el calendario de la Fórmula 1 hasta el 2032, por lo que el recinto de Montmeló habrá acogido las carreras del gran circo al menos durante 42 temporadas. Según ha podido saber La Vanguardia de fuentes conocedoras de las negociaciones, el contrato de renovación con la FOM (Formula One Management), que todavía debe rubricarse por las partes, será por tres temporadas, 2028, 2030 y 2032, es decir, en años alternos, por lo que Barcelona se turnará con el GP de Bélgica en

asola33 #1 asola33
Al menos reducen a la mitad el despilfarro. Van por buen camino pero espero que fracase esta negociación.
manc0ntr0 #5 manc0ntr0
#_2 el agujero que dejó la F1 en Valencia va a ser calderilla con la que va a montar tu jefa, la IDA
manc0ntr0 #4 manc0ntr0
Qué? Quitan Spa para poner Montmeló?
La FIA y sus decisiones bien pensadas
alcama #2 alcama
La verdad que MadRing está generando más expectación, tanto en patrocinadores como en venta de entradas.
#3 Hynkel
#2 Y por supuesto antes siquiera de haber acabado las obras hay la certeza de que funcionará bien, no como Valencia que dejó un pufo curioso y a los cuatro años estaba kaput.

Pero nada, usted a hablar de su libro cómo siempre.

Los pilotos llevan tiempo hartos de la moda de circuitos urbanos, es peligroso para ellos.
manc0ntr0 #6 manc0ntr0
#3 cibervoluntario pepero a sueldo, no le pidas coherencia ni por supuesto que sepa sumar 2+2
alcama #7 alcama
#3 Siento que te escueza la realidad, qué quieres que te diga. Tu ya estás hablando de fracaso sólo por envidia.
Yo hablo de que ha generado mucha ilusión
