Barcelona gastará 3 millones en una 'casa de influencers' para frenar el avance del español en redes sociales

Al Ayuntamiento de Barcelona le preocupa que los jóvenes no usen el catalán en Instagram o TikTok, espacios digitales en los que el español ocupa un lugar predominante. Según la última Encuesta de Usos Lingüísticos realizada por la Generalitat, sólo el 9 % de los usuarios de redes sociales en la comunidad prioriza el catalán, frente a un 43 % que prefiere el español y un 29 % a quien le resulta indiferente.
Por eso el finés, hablado por menos del 25% de la población a principios del XIX lo hablan ahora todos los finlandeses, porque no tiene sentido tener políticas lingüísticas.
Por eso el castellano ha pasado de la lengua de menos del 6% en Gipuzkoa al %100 en 150 años, porque las políticas… » ver todo el comentario
Si quieres venir a provocar con tu fanatismo puedes ir a ForoCoches.
Si quieres hablamos de políticad lingüístican en Irlanda en el XVII, o de las rusas en los bálticos.
No te pongas ahora hablando de lógica, que no cuela. Tan fanático eres, que ni siquiera aceptas el hecho histórico en tu cerrazón.
Entiendo que este tema levante pasiones cuando no se defiende la postura buenista genenal y se pretenda encasquetarme una ideología que no comparto. No soy un fascista ni un cínico hipócrita por expresar mi opinión.
Si queréis discutir, conmigo no lo váis a conseguir.
Me parece fantástico que en el pasado se haya conseguido forzar otras lenguas, no me importa ni el francés ni el castellano.
Las lenguas, en mi opinión, deben seguir su curso natural y vencer o morir de esa forma, no tengo ningún apego por ninguna.
Como cuentan mas abajo se gastan 200 millones de euros anuales a promocionar el castellano, solo en RAE y el Instituto Cervantes.
"cuando seguramente haya cosas más productivas en qué gastarse el dinero."
El dinero se gasta donde decide el partido elegido en las elecciones, en otras palabras donde la gente que los vota considera que debe gastarse,
No tienes ningún apego por ninguna lengua... ni por lo visto, por la democracia.
"Si queréis discutir, conmigo no lo váis a conseguir."
Eso ha quedado claro... porque eres un fanatico
Espero que el negativo que me has cascado te haga sentir mejor
No tienes ni idea de como funciona el mundo de la cultura... un idioma es mucho mas que un mecanismo de comunicacion, es un contrato de cohesion social, un elemento de construccion de identidad colectiva. Dices no tener apego a ninguna lengua, pero en gran parte la legnua que usas define tu identidad como individuo. Ahorrate discutir sobre este tema, en serio, dedicate a los tema que te ocupan habitualmente, que claramente no son de este ambito.
"Espero que el negativo que me has cascado te haga sentir mejor"
No me hace sentir mejor no, pero espero que a ti te haga sentir peor.
Y aqui nadie esta exponiendo su opinion, hasta ahora todo el mundo con quien has interactuado, te ha proporconado datos, y hechos.
Peor oye, si te gusta ser un necio, adelante, hay un lugar para ti en este mundo... pues las barras de los bares estan llenas de ellos.
Suerte en la vida.
Lo que te he dicho antes, o se comparte tu opinión y sensibilidad o los demás son malos.
Ninguna lengua ha seguido su curso natural. Mantener que sí es falso desde un punto de vista histórico y sociológico.
Se convierte uno en cínico hipócrita cuando dice que "las lenguas deben seguir su curso natural", y se critica que se promocione el catalán por el ayunta de Barna, y no se critica que se imponga el conocimiento del castellano por la constitución.
Ha venido a darte datos.
Entiendo que eso es lo que te jode.
Creo que el que deberia irse a ForoCoches eres tu.
Mi puueblo pasó de 3000 habitantes, todos euskaldunes, a 35000 y %10 euskaldun en 20 años.
Por ejemplo, y no es un caso aislado:
Una vecina de una comunidad de propietarios en Tenerife exige que las juntas se celebren en español, no en alemán: "No entiendo ni papa"
www.cope.es/emisoras/canarias/santa-cruz-de-tenerife/tenerife/noticias
Es lo que hay
Y eres el ejemplo perfecto de cómo el fondo asoma siempre ese etnocida feliz que disfruta cuando desaparecen lenguas y culturas, y defiende la asimilacióm forzosa.
Lo mismo que pasa en Cataluña .
A veces me resultas más extrema o extremo que los de Vox
Lo único que aumenta el uso de una lengua es su uso y eso está sólo en manos de los que la usan.
Si la lengua pierde popularidad no se debe forzar a la desesperada derrochando el dinero del contribuyente ya que a la larga se perderá igualmente por mucho que duela.
Y supongo que en todas partes habrán ejemplos similares.
Además a la barrera del idioma le quedan horas por los avances en IA que te traducen y locutan a un nivel muy bueno y sigue mejorando.
Mejor "El Mongolo", en referencia a sus lectores
Y lo mismo Askodiario, The Ojete, etc, etc
Más los premios literarios, estudis ciéntificos en le gua castellana y demás que se dan anualmente por ministerios, ayudas a cátedras en universidades y todo el resto. Premiso en ayuntanientos, subvenciones, ayudas...
Pero qué mal que Barcelona gaste 3 millones en promocionsr el catalán. Qué derroche. Qué dispendio injustificado....
Qué puta vergüenza de monolingües.
A ver si dais por culo igual con esto
No es para "frenar el avance del español", es para impedir el retroceso del catalan
Y efectivamente, no es un "gasto", es una inversion, en cultura
ElDebate sembrando odio, para variar
Y subvencionar a youtubers a fondo perdido no es una inversión. Que repartan esos 3M entre los youtubers que más hayan conseguido crecer de manera orgánica en redes usando exclusivamente el catalán, y al menos tendrán incentivos para crear contenidos virales de calidad.
Para nada, hay una cosa que se llama bilingüismo, el hecho de que una avance no implica el retroceso de la otra.
O sea que para demostrar la validez de la afirmacion de una fuente... usas la misma fuente
Tapate un poco anda.
Lo que esta aqui en foco, es el catalan, no el español.
El catalan retrocede por mutiples causas. Meter al idioma espñaol en el titular, es ir con mala fe, se busca la confrontancion, y alimentar el dio.
Quien no lo vea, es o un cinico, o esta ciego.
"Que repartan esos 3M entre los youtubers que más hayan conseguido crecer de manera orgánica en redes usando exclusivamente el catalán, y al menos tendrán incentivos para crear contenidos virales de calidad."
Totalmente de acuerdo con esto