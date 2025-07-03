Barcelona gastará 3 millones en una 'casa de influencers' para frenar el avance del español en redes sociales

Al Ayuntamiento de Barcelona le preocupa que los jóvenes no usen el catalán en Instagram o TikTok, espacios digitales en los que el español ocupa un lugar predominante. Según la última Encuesta de Usos Lingüísticos realizada por la Generalitat, sólo el 9 % de los usuarios de redes sociales en la comunidad prioriza el catalán, frente a un 43 % que prefiere el español y un 29 % a quien le resulta indiferente.