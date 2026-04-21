El bar de Zaragoza que cocina tortilla de patata con chocolate: "Para los haters que nos dicen que esto es una locura"

Existe un local en Zaragoza donde el almuerzo se convierte en una experiencia casi desafiante. Aquí no se viene solo a desayunar: se viene a elegir, a sorprenderse y, sobre todo, a opinar. Hace unos meses, el bar se hizo viral por su tortilla de patata de callos. Sin embargo, las más demandadas siguen siendo las de chorizo, torreznos o carne a la mexicana, con ese punto picante que no pasa desapercibido. Pero el verdadero revuelo llega cuando aparecen las tortillas que rompen cualquier dogma: patata con cebolla "para los más clásicos", sí, pero

tortilla , patata , chocolate , zaragoza
JackNorte #7 JackNorte
No es hate , si tu llamas a la tortilla de patata con chocolate, tortilla de patata con chocolate nunca habra ningun hate ya seran gustos
Aokromes #17 Aokromes
#7 los con cebollistas no pillan que a ellos les gusta un producto diferente a la tortilla de patatas, que se lllama tortilla de patatas con cebolla.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Nos reivindicamos al igual que hicieron nuestros padres que siendo primos-hermanos diciendo que los hijos saldrian si tara alguna, han dicho orgullosos antes los periodistas
#4 Pitchford
Buff.. a mí el dulce con salado en general no me gusta.. ni el chocolate ese al punto de sal me va.. Si fuera chocolate 100% sin azúcar.. pues no sé.. creo que mataría el suave sabor de la tortilla..
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Herejías las justas.
Aokromes #5 Aokromes
#1 #2 prefiero con chocolate que con cebolla :troll:
devilinside #8 devilinside
#5 Te mereces comer sólo tortillas de patata con piña lo que te quede de vida
Aokromes #16 Aokromes
#8 me encanta la pizza con piña y las hamburguesas con piña, seria cuestion de probar :troll:
millanin #10 millanin
#5 Los concebollistas y las personas normales deberíamos unirnos contra esta monstruosidad.
pilarina #12 pilarina
#10 Muy fino.
Stathamdepueblo #15 Stathamdepueblo
#5 era de esperar
pingON #1 pingON
el karma está para kemarlo .......... por si no era suficiente el debate de la cebolla .... ahora con chocolate
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#1 pero chocolate tropical o del de Marruecos
devilinside #9 devilinside
#6 El chocolate de Marruecos en cocina se usa que yo sepa, en dulces
silencer #13 silencer
He estado comiendo allí, y no he visto la tortilla de chocolate...
eldarel #14 eldarel
Llamasme tradicional, pero la única tortilla que como con gusto es el crepé.
#11 Tiranoc
Me parece correctísimo, ahora que saquen madalenas de lentejas, calamares en almíbar, jamón de lacasitos y tortilla de patata sin cebolla.
