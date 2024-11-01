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El 'baño de realidad' de Pedro Sánchez a Wyoming: "A este paso celebramos los 25 años, vosotros en la tele y yo en la Moncloa"
Pedro Sánchez también se apunta a la fiesta por el 20 aniversario de El Intermedio y manda un divertido 'baño de realidad' a Wyoming, además de copiarle el 'look' con tirantes.
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#4
crob
pues resulta gracioso
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#5
cocolisto
Te puede gustar más o menos Perrosaches,pero que maneja la escena que ya quisieran el matao de Feijo y y cuadrilla por ejemplo.
De ahí el odio que le tienen.Mientras más envidia y prejuicios ,más lo odian.Pobres.
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#6
omega7767
a que le copia la broma Feijoo?
lo que no se es a que presentador se lo dedicaria
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#3
Leclercia_adecarboxylata
*
Son signos de demencia
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#1
Pertinax
Cuidao pedro, que te clava el tenedor, y no es pequeño.
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#2
lawerka
Adoráis falsos ídolos
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De ahí el odio que le tienen.Mientras más envidia y prejuicios ,más lo odian.Pobres.
lo que no se es a que presentador se lo dedicaria