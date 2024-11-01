edición general
Una bandera de España del tamaño de una casa en el Puerto de Almería

Una bandera de España del tamaño de una casa en el Puerto de Almería

Del tamaño de una casa es la bandera de España que el Puerto ha izado, a modo de pruebas, en el Almería, sobre un mástil de 25 metros de altura junto a la entrada del muelle del levante que abrirá sus puertas como zona de ocio y esparcimiento ciudadano en el arranque de la Navidad, el próximo día 5 de diciembre, dentro de las obras de la primera fase del Puerto-Ciudad. Confeccionada con material 100% reciclado, la bandera mide 96 metros cuadrados y es, según ha trasladado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, la de mayor...

DeepBlue
Qué fijación con los trapos de colorines a costa del erario público.
1
Tunguska08Chelyabinsk13
La bandera de los chinos! :hug:
0
Duke00
El gran problema que preocupa a los españoles, claro que sí.
0
Kantinero
Cuanto más grande la bandera, más complejos e inseguridades de los exhibicionistas
0
Apotropeo
Pues ya está , puesta la banderita se solucionó el paro, la vivienda, la sequía, ....
0
traviesvs_maximvs
De una casa de pobre, cabe añadir.
0

