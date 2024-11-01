Una bandera de España del tamaño de una casa en el Puerto de Almería

Del tamaño de una casa es la bandera de España que el Puerto ha izado, a modo de pruebas, en el Almería, sobre un mástil de 25 metros de altura junto a la entrada del muelle del levante que abrirá sus puertas como zona de ocio y esparcimiento ciudadano en el arranque de la Navidad, el próximo día 5 de diciembre, dentro de las obras de la primera fase del Puerto-Ciudad. Confeccionada con material 100% reciclado, la bandera mide 96 metros cuadrados y es, según ha trasladado la presidenta de la Autoridad Portuaria, Rosario Soto, la de mayor...