El Banco de España teme que seamos el paraíso de las importaciones chinas, porque llegan el doble de mercancías que al resto de Europa

El Banco de España ha advertido de que España se está convirtiendo en uno de los principales destinos del excedente comercial chino dentro de la Unión Europea. Según el último informe de proyecciones macroeconómicas del organismo, las importaciones españolas de bienes procedentes de China están creciendo a un ritmo muy superior al del conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM), en un contexto marcado por el desorden comercial global y las tensiones arancelarias entre Washington y Pekín.