El Banco de España teme que seamos el paraíso de las importaciones chinas, porque llegan el doble de mercancías que al resto de Europa

El Banco de España ha advertido de que España se está convirtiendo en uno de los principales destinos del excedente comercial chino dentro de la Unión Europea. Según el último informe de proyecciones macroeconómicas del organismo, las importaciones españolas de bienes procedentes de China están creciendo a un ritmo muy superior al del conjunto de la Unión Económica y Monetaria (UEM), en un contexto marcado por el desorden comercial global y las tensiones arancelarias entre Washington y Pekín.

Es curioso, cuando se creo el sareb no advirtieron de nada, con la crisis de la viviendas tampoco, pero esto les preocupa tanto que tienen que advertir? Se pueden ir a zurzir mierdas
#1 hecho
La pobra interna seguro que no tiene nada que ver.
¿Teme? A ver si esto se llena de chinos y termina uno gobernando el país, que seguramente todo funcionaría mejor. La baliza V16 que tuve que comprar a la fuerza es china.
