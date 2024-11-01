La bala utilizada para matar a Charlie Kirk no coincide con el rifle supuestamente utilizado por el sospechoso Tyler Robinson, según una nueva investigación judicial [Eng]

La bala que mató al comentarista conservador Charlie Kirk no coincide con el rifle utilizado por el presunto asesino Tyler Robinson, según una nueva investigación judicial. Robinson, de 22 años, enfrenta cargos de asesinato capital y una posible sentencia de muerte por el asesinato de Kirk en la Universidad de Utah Valley el 10 de septiembre.
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Pero si lo único que hizo fue cargarse a un nazi supremachista.
Una estatua debían de hacerle.