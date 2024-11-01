edición general
Aznar afirma que “la migración es necesaria” y califica el discurso sobre deportaciones masivas de “populista”

Aznar afirma que "la migración es necesaria" y califica el discurso sobre deportaciones masivas de "populista"

En un mensaje que choca con el de Feijóo, el expresidente se desmarca de las posiciones de quienes se oponen a “admitir inmigrantes no conformes con determinado estereotipo racial o cultural” y asegura que proponer “expulsar a todos los migrantes” es propio de un “populista”

Feindesland
¿Pero alguien dudaba que la más interesada en las migraciones es la derecha?

:palm: :wall:
JotaMcnulty
#6 El IBEX en máximos, los ricos en máximos, cada vez menos clase media. Los pobres, somos más pobres. Eso es lo que está pasando en este país. Y ya sabemos quien gobierna. Quien no lo vea...
Leon_Bocanegra
Hoy en el episodio 32 de la temporada 9 de "cosas de las que culpar a la izquierda" :

"PODEMOS y su afán por traer inmigrantes para que sean esclavizados por los empresarios"
Leclercia_adecarboxylata
Código ictus.
JotaMcnulty
#8 Columpiarme de qué?

Dijo esto:

En sus intervenciones públicas, Iglesias se mostró en numerosas ocasiones muy crítico con los padres que optaban por la educación privada. “Porque papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado súper especial es porque no quieren que haya niños gitanos, no quieren que haya hijos de inmigrantes marroquíes, o de ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general, porque no quieren que se mezclen con niños de clase obrera”, afirmaba.

Se autodefinió en diferido. Es lo que hay. Él piensa eso de los que hacen eso. Es decir: de él mismo. Quien no lo quiera ver pues que se vaya a la SS a solicitar la baja por discapacidad mental.
Tachy
#9 Bueno, dudo que haya metido a sus hijos en la privada por esa razón (o al menos por esa razón en exclusiva), pero que por la boca muere el pez, pues sí.
JotaMcnulty
#12 Supongo que el resto de ricos del mundo son como él define. Menos él mismo, que es un puto ser de luz, no te jode.

Es lógica pura y dura. Es un clasista de época. El peor de todos, ya que este va de que no.
MisterSorb
#14 a ti lo que dice Aznar te la suda, tú has subido la noticia para hablar de Iglesias, reconócelo.
unlugar
Esta frase, en concreto, ya da una idea de sus necesidades e intenciones: "“¿Quién va a hacer el trabajo que se hace en tu casa?"
Que le pregunte a Almeida que él solito pone la lavadora y la tiende sin necesitar servicios doméstico.
Inmigrantes bienvenidos. Ellos ponen el viaje y nosotros los grilletes.
BlackDog
Pero quien esta proponiendo expulsar a todos los inmigrantes? si siempre se ha hablado de ilegales
fremen11
Propio de un populista, dice.......
Lyovin81
Y esta basura, este pingajo, está excrecencia, pues otra cosa no puede salir del agujero infecto que tiene por boca infraser asesino, mentiroso, hipócrita, antiespañol y psicópata al que se refiere la noticia ¿que interés puede tener? ¿Para qué cojones nos traes esto? ¿Para blanquearlo "un poquito"? ¿Para lamerle el ano? ¿O porque ahora el argumentario que le pasa al PP a sus criaturas contrahechas de la mazmorra es que hay que jugar al poli bueno / poli malo entre este engendro y el Fajao?

Vete a la mierda.
JotaMcnulty
#2 Está claro que el más listo de tu casa no eres. Y eso que vives solo.

No blanquea una puta mierda. Aboga por el pseudoesclavismo, la mano de obra barata.

Lo mismo que Pablo Iglesias, solo que este lo esconde. Luego lleva a sus hijos a colegios privados para evitar cruzarse con marroquíes y gitanos (ojo, que esto lo dice el propio Pablito).
Lyovin81
#4 No vivo solo.
Pero vale, aceptemos que el cochino Ánsar, que está a media guerra ilegal por recursos de quedar reducido a un ojo ardiente que observa España desde lo alto de las torres Kio, ha tenido un arranque de sinceridad negrera. ¿Que cojones importa lo que diga este ser?
Tachy
#4 Ahí te has columpiado . Y válgame dios de ser yo ni medio defensor de Iglesias, ¿pero dónde ha dicho ni siquiera algo parecido?
JotaMcnulty
Por lo menos este va de cara y dice abiertamente que la esclavitud es necesaria para los ricachones. Todo eso que PSOE, SUMAR y PODEMOS evitan decir, pero piensan (y ejecutan).
