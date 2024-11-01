edición general
22 meneos
22 clics
Azcón quiere perdonar a Florentino Pérez 17 millones de euros por la construcción de su centro de datos a cuenta de La Puebla de Alfindén

Azcón quiere perdonar a Florentino Pérez 17 millones de euros por la construcción de su centro de datos a cuenta de La Puebla de Alfindén

La alfombra roja de Azcón a grandes tecnológicas, fondos de inversión y multinacionales, a costa de ayuntamientos aragoneses, ha llegado a la Puebla de Alfindén. Si finalmente sale adelante el Plan de Interés General (PIGA) inicial del centro de datos de ACS en esta localidad, el consistorio podría perder la recaudación de más de 17 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La constructora de Florentino Pérez, lejos de contentarse con este regalo, incluso ha calculado las bonificaciones de impuestos

| etiquetas: azcón , florentino perez , partido popular , vox , acs , piga
18 4 1 K 158 actualidad
12 comentarios
18 4 1 K 158 actualidad
Comentarios destacados:    
jonolulu #1 jonolulu
Florentino nunca pierde, si hace falta compra al árbitro y al equipo rival
8 K 133
#3 candonga1
#1 A ver la de "liberales" que negativizan este envío sobre el derroche de dinero público.
0 K 20
LokoYo_ #5 LokoYo_
#3 derroche de dinero público.

Luego, cuando sigamos siendo un país de camareros y camareras de pisos de hoteles , pues la gente se pregunta por qué el salario modal de España está en 1300 euros.

Porque mientras medio mundo está construyendo más centros de datos que oficinas , aquí estamos debatiendo si construirlas . Aun teniendo energía solar bien barata

Gente como @candonga1 y demás no ven la diferencia pues no saben ver más allá de sus narices de pueblo
1 K -13
#9 candonga1
#5 Que tiene que ver construir centros de datos con que un ayuntamiento perdone los impuestos a uno de los mayores oligarcas que pululan por los ministerios?
0 K 20
Alegremensajero #12 Alegremensajero
#5 "Luego, cuando sigamos siendo un país de camareros y camareras de pisos de hoteles". Claro, construir centros de datos que luego darán trabajo a 5 y 4 serán de fuera de España seguro que cambia el paradigma del empleo en España...

"Porque mientras medio mundo está construyendo más centros de datos que oficinas". Eso es la predicción de Goldman Sachs, no la realidad, esa misma que no vio venir la crisis de las subprime ni cuando llamaba a sus puertas...
0 K 7
#2 HangTheRich *
cuanta mas pasta tienes, mas pasta te regalan. Pero no seas un migrante indocumentado que hijo de perra vienes por las paguitas y quieres todo de papa estado.
3 K 53
LokoYo_ #6 LokoYo_
#2 Y mas impuestos puedes pagar para que se construyan hospitales, carreteras , se pague tu educacion y mas gente viva de ayudas .
0 K 7
#11 HangTheRich
#6 uf si. florentino ha de pagar una cantidad de impuestos que no veas. En proporción paga menos que tú y aquí estas aplaudiéndole con las orejas.
0 K 10
javibaz #10 javibaz
¿Y no quiere dejarle la luz pagada de por vida?
0 K 14
Aguarrás #4 Aguarrás *
Pero tú, matao, ¡Tira tu viejo (y fiable) vehículo, paga timo balizas, impuestos y todo lo que se nos ocurra sin chistar!. :ffu:
Aquí tiramos del carro los de siempre...
0 K 12
#7 candonga1 *
#4 Según el informe de sostenibilidad económica y estudio económico financiero de ACS, el presupuesto total de construcción en la Puebla de Alfindén alcanzaría la cifra de 858.187.219,69 de euros, al que se aplicaría la tasa de 4% fijada en la ordenanza sobre ICIO. Sin embargo, este mismo reglamento, en su artículo 7, recoge la posibilidad de una bonificación del 50% por actuaciones de fomento de empleo. Si se diera este hecho, finalmente la cifra que dejaría de recaudar las arcas municipales ascendería a 17.163.744,39 de euros.

Luego que si hay que ser solidarios con la España vaciada....
0 K 20
ElRelojero #8 ElRelojero
Siempre gana el mismo, a ver cuando la palma, España sería más libre.
0 K 10

menéame