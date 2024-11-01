Azcón quiere perdonar a Florentino Pérez 17 millones de euros por la construcción de su centro de datos a cuenta de La Puebla de Alfindén

La alfombra roja de Azcón a grandes tecnológicas, fondos de inversión y multinacionales, a costa de ayuntamientos aragoneses, ha llegado a la Puebla de Alfindén. Si finalmente sale adelante el Plan de Interés General (PIGA) inicial del centro de datos de ACS en esta localidad, el consistorio podría perder la recaudación de más de 17 millones de euros por el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). La constructora de Florentino Pérez, lejos de contentarse con este regalo, incluso ha calculado las bonificaciones de impuestos