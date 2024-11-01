edición general
Ayuso vuelve a EEUU en pleno choque entre Trump y Sánchez

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este fin de semana un viaje institucional a Nueva York con una agenda enfocada en atraer nuevas inversiones a la región de empresas estadounidenses, una visita que coincide con la crisis diplomática entre España y EEUU por la escalada bélica en Irán.

orangutan
¿Ya se va de vacaciones y a hacer sus chanchullos a EEUU otra vez con el dinero de todos los contribuyentes?
Luego critican a Sánchez por sus viajes en Falcon cuando esta es presidenta de una comunidad autónoma...
JackNorte
En el pp llevan la traicion al pais a limites insospechados. Pero claro cualquier cosa despues 7291 muertos , es poco.
Javi_Pina
Aver si la deporta el ICE por latina
cenutrios_unidos
Lo mejor de cada casa. Que vergüenza como madrileño y como persona.
Skiner
#2 A nadie le interesan los viajes de esta señora.
javibaz
Sería una pena que la gente la etiquete como agente iraní en redes sociales y le hagan el registro de su vida nada más llegar.:troll: :troll: :troll:
ewok
La quironesa no sale de allí. A los que no os guste la Inteccon de Boca Ratón, o la Burnet & Brown de FlºÓorida, es porque no apreciáis lo bueno y sois unos tristes.
joffer
Estoy por empezar a borrar l votar negativo toda noticia de Ayuso como spam.

No es broma. No quiero hacerle el juego.
ur_quan_master
Nunca es un mal momento para traicionar a todos los españoles.
#11 omega7767
¿en que idioma habla Ayuso? ¿también sabe ladrar mentir e insultar en inglés?
tarkovsky
Y no se podía quedar allí? Vale que las cañas saben a meados, pero son de medio litro...
johel
Un apunte geografico para los viajes a usa; Delaware
bicha
Seguro que va a que la nombren la próxima caudilla cuando secuestren a Pedro Sánchez.
#15 Carlolargo
¿Alguien sabe qué inversiones atrajo en sus últimas vacaciones, digo, visitas oficiales? A ver si es que estamos nadando en dólares gracias a ella y no le estamos reconociendo el merecido mérito...
