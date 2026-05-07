edición general
32 meneos
37 clics
Ayuso vacía su agenda oficial en México para viajar a la Riviera Maya

Ayuso vacía su agenda oficial en México para viajar a la Riviera Maya

La falta de actividades institucionales se debe a que la presidenta madrileña y su equipo están viajando a la Riviera Maya, donde este fin de semana se celebra la Gala de los Premios Platino. El Caribe mexicano recibirá a la delegación madrileña con algo más de 30 grados.

| etiquetas: ayuso , mexico , internacional , negocios
22 10 1 K 128 Ayuso_news
16 comentarios
22 10 1 K 128 Ayuso_news
Comentarios destacados:      
Dene #2 Dene *
o sea, queridos madrileños que habeis votado a esta miserable, se va DE VACACIONES!!!
con vuestro dinerito!

habría que exigir desde ya explicaciones de las facturas que pague la CAM
6 K 69
powernergia #6 powernergia
#2 Ha pasado de la propaganda a las vacaciones, casi que nos da lo mismo.
4 K 63
Io76 #12 Io76
#2 Déjala, que mientras está allí no está matando viejos en Madriz.
0 K 8
rutas #13 rutas
#2 "habría que exigir desde ya explicaciones de las facturas que pague la CAM"

Ya están los periodistas Vito Quiles y Ndongo investigando el asunto. Cuando Ayuso aterrice de vuelta en Madrid correrán a hacerle preguntas incómodas.
0 K 11
#15 Hoypuedeserungrandia
#2 ¿Pero se ha ido con el compañero-amigo-novio de nombre Gonzalez Amador? Porque con un poco de suerte se quedan allí los dos.
0 K 7
reithor #1 reithor
Lo de que se pague sus vacaciones si eso ya tal. Entre lo que roba y los tickets que pasa no sale más cara que las cenas de su jefe de gabinete.
4 K 46
Andreham #11 Andreham
Pero no va en Falcón.

¿Os acordáis de cuando no se qué ministro o no se quién se llevó a la familia de vacas en un avión oficial aprovechando que tenía un evento? Yo tampoco, porque era del PP (concretamente revisando google ahora me salen Monago que iba a visitar a las amigas a Tenerife a cargo del Senado; y Rajoy que se llevó a toda la plaga de parásitos con su ADN también a las islas a cargo de Presidencia).
1 K 23
snosko #3 snosko
30ºC grados en Riviera Maya. Buff fatal.
Lo que se sacrifica Ayuso y su equipo por el bien de todos los madrileños. Lo hace por amor.
1 K 19
#10 marcotolo
sus votantes es lo que quieren y defienden,
si le pagan un atico encantados y la defienden ante la justicia,
no le van a pagar las vacaciones?
subestimais al votante medio de esta gente
1 K 18
pitercio #7 pitercio
Una vez allí no se iba a volver sin ver la abeja.
0 K 15
Glidingdemon #8 Glidingdemon
A un paso de las islas vírgenes, seguro que su amado anda por allí cerca. Luego decían de Sánchez y sus vacaciones para reflexionar, a cuanto nos saldrá este dispendio de los hija de fruta? No veo todavía por aquí a loz defensores diciendo que es por culpa de la dictadura sanchista. :troll:
1 K 14
XtrMnIO #14 XtrMnIO
Joder qué vidorra se está pegando la Marquesa de Quirón con el dinero de los madrileños...
0 K 13
Rogue #16 Rogue
En fin. Ha visto la borrasca que entra y ha dicho, me piro al sol con dinero público.
0 K 12
Chinchorro #9 Chinchorro
La derecha pagafantas :troll:
0 K 11
SMaSeR #4 SMaSeR
Enga Ayuso!!, enséñales a tapear.
0 K 8

menéame