Ayuso vacía su agenda oficial en México para viajar a la Riviera Maya

La falta de actividades institucionales se debe a que la presidenta madrileña y su equipo están viajando a la Riviera Maya, donde este fin de semana se celebra la Gala de los Premios Platino. El Caribe mexicano recibirá a la delegación madrileña con algo más de 30 grados.
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con vuestro dinerito!
habría que exigir desde ya explicaciones de las facturas que pague la CAM
Ya están los periodistas Vito Quiles y Ndongo investigando el asunto. Cuando Ayuso aterrice de vuelta en Madrid correrán a hacerle preguntas incómodas.
¿Os acordáis de cuando no se qué ministro o no se quién se llevó a la familia de vacas en un avión oficial aprovechando que tenía un evento? Yo tampoco, porque era del PP (concretamente revisando google ahora me salen Monago que iba a visitar a las amigas a Tenerife a cargo del Senado; y Rajoy que se llevó a toda la plaga de parásitos con su ADN también a las islas a cargo de Presidencia).
Lo que se sacrifica Ayuso y su equipo por el bien de todos los madrileños. Lo hace por amor.
si le pagan un atico encantados y la defienden ante la justicia,
no le van a pagar las vacaciones?
subestimais al votante medio de esta gente