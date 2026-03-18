Ayuso sobre las declaraciones de Felipe VI acerca de los abusos a la población indigena: "Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden"

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones del rey Felipe VI, afirmando que se cometieron "muchos abusos y mucha controversia ética". Ayuso ha afirmado que, ante la cultura de poblaciones mayas y aztecas, "había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una forma diferente de vivir, de la que yo estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre".