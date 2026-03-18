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Ayuso sobre las declaraciones de Felipe VI acerca de los abusos a la población indigena: "Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden"

Ayuso sobre las declaraciones de Felipe VI acerca de los abusos a la población indigena: "Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden"

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones del rey Felipe VI, afirmando que se cometieron "muchos abusos y mucha controversia ética". Ayuso ha afirmado que, ante la cultura de poblaciones mayas y aztecas, "había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una forma diferente de vivir, de la que yo estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre".

| etiquetas: ayuso , madrid , colonialismo , américa
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17 comentarios
12 3 0 K 134 Ayuso_news
#3 JanSolo
Le han saltado los topes y cada vez se parecen mas los discursos de esta señora a los de Donal Trump.
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ChingPangZe #12 ChingPangZe
#3 a mi me recuerda a la tarada de Sarah Palin
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josde #15 josde
#3 A que te crees que va tanto a EEUU, a que la doctrinen y le den instrucciones.
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#9 reinius
No es posible que en una misma entrevista diga que no hace falta pedir perdón por cosas del siglo XV y acto seguido decir que nos deberían dar las gracias por que si no fuera por los de la cruz aun serian unos salvajes. Que la pongan de ministra de asuntos exteriores, ya tardan.
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Djangology #6 Djangology
Es lerda hasta decir basta. Eso sí, como herramienta desechable no tiene precio.
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#10 MenéameApesta
A ti sí que había que civilizarte, hija de puta mata viejos.
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#11 Paucat
Creer que tu cultura y tu religión son las buenas es el primer paso para imponerlas. Ayuso y cia. no dan para más.
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Mikhail #13 Mikhail
#11 Supremacismo o chovinismo se llama. :-(
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ombresaco #2 ombresaco *
Por aqui la cerraron, no sé por qué

www.meneame.net/story/ayuso-tras-palabras-rey-sobre-america-llegamos-c

Copio y pego mi comentario:
y yo que soy incapaz de asumir ninguna culpa ni mérito por estas cosas que pasaron hace cientos de años. Me cuesta muucho utilizar ese "nosotros" ni para los méritos ni para los deméritos. Es más, posiblemente soy descendiente de los que se quedaron en Europa en lugar de ir allí a cometer abusos
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#1 Pivorexico
Sera desde que fue a Ecuador y descubrió que hablaban castellano .
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Cantro #7 Cantro
Por una vez estoy de acuerdo. Llegaron los de la cruz y establecieron un nuevo orden

Sin derecho alguno y causando los abusos a los que se refería en Rey

Alguien debería prestar más atención cuando le escribe cosas
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uyquefrio #4 uyquefrio
José Antonio estaría orgulloso.
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#16 okeil
El te mato por tu bien del siglo XXVII, no tiene capacidad para ir un paso más allá, ya lo hizo con los 7291, y espera, que tiene dos años más para matarnos por nuestro bien en Madrid ...
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Solinvictus #8 Solinvictus *
Joder con la puta cruz, podía haber dicho que les llevamos las Universidades, les descubrimos que el mundo era más grande, la cultura latina que ahora están tan orgullosos, pero no la puta cruz por delante, si Jesús hubiera sido empalado sus imágenes en la agonía y la señal de los cristianos no sería un palo por el culo
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#14 muerola
#8 "les descubrimos que el mundo era más grande" , les ?
"Les llevamos las universidades"?
Sabes qué la ilustración se basa en ideas que nos trajeron de América?
Eurocentrismo a paladas,
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Solinvictus #17 Solinvictus
#14 flipas, no defiendo el colonialismo, algo bueno llevarían igual que en España los fenicios, romanos, árabes visigodos.....
La ilustración la veo más francesa pero se puede discutir. Yo critico la puta cruz por delante.
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menéame