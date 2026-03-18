Ayuso sobre las declaraciones de Felipe VI acerca de los abusos a la población indigena: "Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden"

a presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha pronunciado sobre las recientes declaraciones del rey Felipe VI, afirmando que se cometieron "muchos abusos y mucha controversia ética". Ayuso ha afirmado que, ante la cultura de poblaciones mayas y aztecas, "había que civilizar y trasladarle al nuevo mundo una forma diferente de vivir, de la que yo estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre".
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www.meneame.net/story/ayuso-tras-palabras-rey-sobre-america-llegamos-c
Copio y pego mi comentario:
y yo que soy incapaz de asumir ninguna culpa ni mérito por estas cosas que pasaron hace cientos de años. Me cuesta muucho utilizar ese "nosotros" ni para los méritos ni para los deméritos. Es más, posiblemente soy descendiente de los que se quedaron en Europa en lugar de ir allí a cometer abusos
Sin derecho alguno y causando los abusos a los que se refería en Rey
Alguien debería prestar más atención cuando le escribe cosas
"Les llevamos las universidades"?
Sabes qué la ilustración se basa en ideas que nos trajeron de América?
Eurocentrismo a paladas,
La ilustración la veo más francesa pero se puede discutir. Yo critico la puta cruz por delante.