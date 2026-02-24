Ayuso señala que Telefónica vale 1.800 millones menos desde que el Gobierno "la colonizó de forma totalitaria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este martes que el valor de Telefónica se ha reducido en 1.800 millones de euros desde que el Gobierno de Pedro Sánchez "la colonizó de manera totalitaria hace un año".
| etiquetas: ayuso , telefónica , pedro sanchez
Apúntate el cuento y devuélvele a la universidad pública las asignaciones que le has robado
Los accionistas deberían denunciarla porque ese tipo de rebuznos de políticos perjudican en bolsa.
Receta para el éxito en un mundo cada vez más inestable. A ella le falta una patata para el kilo y sus votantes no son las patatas más crujientes de la bolsa.