Ayuso señala que Telefónica vale 1.800 millones menos desde que el Gobierno "la colonizó de forma totalitaria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este martes que el valor de Telefónica se ha reducido en 1.800 millones de euros desde que el Gobierno de Pedro Sánchez "la colonizó de manera totalitaria hace un año".

  SeñorPresunciones
    Ayuso declara que si telefónica cae en sus manos podría robar 1800 millones de euros uros para la peperada toda.
    3
  reivaj01
    poco señala pa lo guapa que es
    6
  Barney_77
    Editado porque ponía exactamente lo mismo que #2
    1
  skaworld
    "Colonizar de forma totalitaria" es que el SEPI compre acciones?
    5
  Kantinero
    Isabel, es lo que tiene privatizar que tanto te gusta a ti y a tu partido
    Apúntate el cuento y devuélvele a la universidad pública las asignaciones que le has robado
    1
  jaramero
    Ayuso ahora es la experta en bolsa.

    Los accionistas deberían denunciarla porque ese tipo de rebuznos de políticos perjudican en bolsa.
    4
  Kantinero
    #1 de le adelantó Aznar en el 98 regalándole parte de la empresa a su compupitre
    5
  lonnegan
    Que yo sepa se participa en el accionariado de Telefónica para mantener su control español y que no caiga en manos de los saudíes dado que Telefónica es clave para el ministerio de defensa. Pero la seguridad de España a la tonta del bote se la pela.
    4
  detectordefalacias
    Lo correcto era dejar la infraestructura estratégica de comunicaciones del país en manos de otro país cuyos intereses pueden ir en contra de los nuestros.

    Receta para el éxito en un mundo cada vez más inestable. A ella le falta una patata para el kilo y sus votantes no son las patatas más crujientes de la bolsa.
    3
  Ramen
    ¿Se refiere a cuando el gobierno puso al frente de Telefónica a uno que era amigo de la infancia del presidente del gobierno? Porque César Alierta era compañero de pupitre del que privatizó Telefónica: Jose María Aznar.
    2
  nemeame
    Menos vale desde que la privatizaron, en contra de los intereses de los ciudadanos que les eligieron
    0
  Arzak_
    La privatización de Telefónica, culminada bajo el gobierno de José María Aznar en 1997, ha sido objeto de debate político y económico, con informes que cuestionaron el precio de la venta en relación con el valor de mercado en ese momento. 8-D
    2
  okeil
    No es tan sumamente tonta, baja la acción y lo nota. Con Pallete tampoco subía y era una CIA privada, y a Pallete le puso el que el PP dejó al mando cuando Aznar vendió la participación del estado .
    1
  makinavaja
    #6 Es experta en bolsa para la caca de Pekas.... :-D :-D
    1
  Un_señor_de_Cuenca
    La verdad, es una vergüenza teniendo en cuenta que esa enorme cantidad es la misma que ella regala a Quirón. Bueno, de ese orden.
    0

