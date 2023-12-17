edición general
Ayuso recibe la Palmerita de Oro por impulsar la palmera de Morata

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido reconocida con la primera Palmerita de Oro de Morata de Tajuña por su contribución a la promoción del dulce lokale. El consejero Miguel Ángel García Martín recogió el galardón en su nombre y visitó los stands de la feria.

| etiquetas: ayuso , palmerita de oro , lokale , morata
10 comentarios
OrialCon_Darkness #7 OrialCon_Darkness
Si le van a dar más veces el premio, que cambien el nombre del dulce por Leloka :troll:
calde #3 calde *
Lógico. Con qué le iban a obsequiar si no? Con un piso?

Para qué, si ya lo ha tenido pagado desde siempre? Y sin meterse en ninguna hipoteca! Vaya crack! Por eso merece ser la presidenta loca de la CAM...
estemenda #4 estemenda
#3 la presidenta loca de la CAM... promocionando un dulce que se llama lokale xD
rogerius #8 rogerius
#4 Que se enteren los de Tajuña que no pienso probar el dulce ese.
Delay #1 Delay *
Ya tiene 2 palmeritas de oro, le dieron otra en 2023

www.comunidad.madrid/notas-prensa/2023/12/17/diaz-ayuso-reconocida-pal

Al parecer es el tercer año que entregan la Palmerita de Oro, y dos han sido para ella.  media
reithor #5 reithor
#1 entre esto y la alumna ilustre, gana 3 a 1 a Donald, que solo le han regalado un Nobel de mierda.
cosmonauta #6 cosmonauta
Loquita estaba por saber quien se llevaba la palmerita!
pitercio #10 pitercio
Esos obsequios no se le hacen a una presidenta propensa a engordar como una foca en primavera.
#2 Juanjolo *
Pues bien.

A Sánchez le dieron el otro día el premio Montgomery Burns por los logros destacados en el campo de la excelencia
EvilPreacher #9 EvilPreacher
¿Y la Fifa, no le da nada?
