Ayuso recibe la Palmerita de Oro por impulsar la palmera de Morata

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido reconocida con la primera Palmerita de Oro de Morata de Tajuña por su contribución a la promoción del dulce lokale. El consejero Miguel Ángel García Martín recogió el galardón en su nombre y visitó los stands de la feria.
Para qué, si ya lo ha tenido pagado desde siempre? Y sin meterse en ninguna hipoteca! Vaya crack! Por eso merece ser la presidenta loca de la CAM...
www.comunidad.madrid/notas-prensa/2023/12/17/diaz-ayuso-reconocida-pal
Al parecer es el tercer año que entregan la Palmerita de Oro, y dos han sido para ella.
A Sánchez le dieron el otro día el premio Montgomery Burns por los logros destacados en el campo de la excelencia