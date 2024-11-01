Ayuso se opone a la "prioridad nacional" en los servicios públicos del pacto PP-Vox en Extremadura: "Esos requisitos no son legales"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto este viernes a uno de los puntos clave del acuerdo suscrito el jueves entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola cuatro meses después de las elecciones. Ayuso critica, en concreto, el punto en el que se recoge la modificación de la ley de extranjería para que se pueda imponer sin trabas la “prioridad nacional” para que los españoles tengan acceso prioritario a ayudas, servicios o vivienda social frente a los migrantes.