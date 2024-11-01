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Ayuso se opone a la "prioridad nacional" en los servicios públicos del pacto PP-Vox en Extremadura: "Esos requisitos no son legales"

Ayuso se opone a la "prioridad nacional" en los servicios públicos del pacto PP-Vox en Extremadura: "Esos requisitos no son legales"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha opuesto este viernes a uno de los puntos clave del acuerdo suscrito el jueves entre PP y Vox en Extremadura, que permitirá la investidura de María Guardiola cuatro meses después de las elecciones. Ayuso critica, en concreto, el punto en el que se recoge la modificación de la ley de extranjería para que se pueda imponer sin trabas la “prioridad nacional” para que los españoles tengan acceso prioritario a ayudas, servicios o vivienda social frente a los migrantes.

| etiquetas: ayuso , pp , vox , extremadura , guardiola
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7 comentarios
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angelitoMagno #2 angelitoMagno
Ayuso prefiere priorizar por renta antes que por nacionalidad.
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#4 fremen11
#2 O por pertencia a grupo profesional
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#5 HangTheRich
#1 el resumen siempre es: blancos

#2 y edad, que los viejos se la pelan
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devilinside #6 devilinside
#2 Coño, a ver si los pobres venezolanos del barrio de Salamanca se quedan sin poder acceder a los servicios públicos
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jm22381 #3 jm22381
Lo dice para defender el acceso a la sanidad de sus amigos latinos ricos, no por otra cosa.
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devilinside #7 devilinside
#3 Perdón, no te había leído al hacer mi comentario. Mi positifo
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#1 Suleiman
Que consideran "prioridad nacional"? Que no sean negritos ni moritos quién lo pidan? Que no tengan nacionalidad española? Que tengan nacionalidad española y no sean moritos o negritos?
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menéame