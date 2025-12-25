Ayuso inaugura el '012 Reyes Magos' que permitirá a los niños de Madrid hablar por vídeollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó este lunes la tercera edición del servicio 012 Reyes Magos, una iniciativa que permitirá a los niños conversar por videollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar durante las fiestas navideñas. El programa comenzará este viernes y se desarrollará hasta el próximo 5 de enero, dentro de las actividades de Navidad en Sol.