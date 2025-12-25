edición general
Ayuso inaugura el '012 Reyes Magos' que permitirá a los niños de Madrid hablar por vídeollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó este lunes la tercera edición del servicio 012 Reyes Magos, una iniciativa que permitirá a los niños conversar por videollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar durante las fiestas navideñas. El programa comenzará este viernes y se desarrollará hasta el próximo 5 de enero, dentro de las actividades de Navidad en Sol.

#1 Leclercia_adecarboxylata
Tareas de hoy:
Enviar un meneo de Juan del Val [✓]
Enviar un meneo de Ayuso [✓]
pepel #3 pepel *
¿Y no era más barato hablar con M.A.R.? El pinganillo ya lo tiene.
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues *
#3 Ni el más acérrimo votante pepero dejaría que MAR se acercara a sus hijos.
camvalf #5 camvalf
Y cuando dinero se lleva una empresa amiga o directamente lo a negociado algún familiar o follamigo suyo
Milmariposas #8 Milmariposas
Me recuerda justamente a esto otro...

www.youtube.com/watch?v=tSoa5N1K1oY
#11 EISev
#9 en Australia lo sigue haciendo Telstra y aún hay teléfonos públicos en la calle  media
powernergia #7 powernergia
Que buena persona es.
Andreham #2 Andreham
Pues me parece una idea cojonuda y muy maja, la verdad.

Ya nos enteraremos de lo caro que ha salido y de la corrupción y mamoneo asociado, pero es una buena noticia "en principio".
#4 EISev *
#2 en otros países lo montan las propias compañías de telecomunicaciones sin que tenga que poner dinero el contribuyente.

A mí no me parece mal la idea, y la ejecución... Bueno. Al menos depende de Metro y no de algo puesto a dedo.
woody_alien #9 woody_alien
#4 En EE.UU. lo hace el Departamento de la Guerra - www.noradsanta.org/es/map
camvalf #6 camvalf
#2 A pesar de opinar como tu, esta pájara, o mejor dicho los que mueven sus hilos no pegan puntada sin aguja.
