Ayuso inaugura el '012 Reyes Magos' que permitirá a los niños de Madrid hablar por vídeollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó este lunes la tercera edición del servicio 012 Reyes Magos, una iniciativa que permitirá a los niños conversar por videollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar durante las fiestas navideñas. El programa comenzará este viernes y se desarrollará hasta el próximo 5 de enero, dentro de las actividades de Navidad en Sol.
Ya nos enteraremos de lo caro que ha salido y de la corrupción y mamoneo asociado, pero es una buena noticia "en principio".
A mí no me parece mal la idea, y la ejecución... Bueno. Al menos depende de Metro y no de algo puesto a dedo.