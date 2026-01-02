edición general
Ayuso, la guardiana de las esencias que se atreve a toser a Feijóo

Isabel Díaz Ayuso empieza el año como la única baronesa que se atreve a toser a Alberto Núñez Feijóo. Es, quizás, la única dirigente del PP capaz de desafiar la estrategia que se urde desde Génova y salir indemne. Hace tiempo que el partido ha asumido que Ayuso es “un verso libre”. No es una frase que solo se oiga en la dirección nacional popular, sino que, con más asiduidad, empiezan a repetir también en los territorios. “Ella siempre va un punto más de lo que va todo el mundo, es otro nivel”, admite un barón autonómico.

Mark_ #7 Mark_
#6 no no, en absoluto, Ayuso se presentará porque tiene el apoyo del empresariado más potente de España, el sanitario, que para eso lo ha alimentado muy bien desde Madrid, y seguirá aplicando el mismo plan a todos los niveles.
1 K 22
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Si solo fuera toser, lo pone al orden y le dicta por lo bajito que se acuerde de Casado, lo que le paso.
0 K 20
CerdoJusticiero #3 CerdoJusticiero
“Ella siempre va un punto más de lo que va todo el mundo, es otro nivel”, admite un barón autonómico.

Qué feo hablar con la prensa sobre cómo se drogan los colegas.
0 K 11
Mark_ #5 Mark_
Cero dudas de que llegadas las elecciones, de pronto aparecerá algo super polémico sobre Feijoo (que tampoco es difícil) al estilo de Cifuentes, lo quitarán de en medio y se presentará Ayuso para ganar sin minoría, pero con el apoyo de VOX ya que la izquierda no va a saber/querer hacer un frente común con el que las podrían ganar, ajustado, pero ganar.
0 K 11
uyquefrio #6 uyquefrio
#5 Lo de la cremas fue más bien por no seguir a pies juntillas los designios de Quirón. No pensemos ahora que los dirigentes políticos son quienes tienen la sartén por el mango precisamente...
0 K 11
johel #2 johel *
Ayuso le tosera, pero recordemos que a frijolito le dejan recaditos "que no desobedece porque no quiere" desde varios medios de prensa...
0 K 10
elgranpilaf #4 elgranpilaf
La asesina de Ayuso
0 K 10
#8 Aas59
La Ayuso esa, será la próxima mandamás del facherio
0 K 7
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#8 Ayuso fuera de Madrid, no se come un colin, ya la tienen muy calada.
0 K 20

