Ayuso, la guardiana de las esencias que se atreve a toser a Feijóo

Isabel Díaz Ayuso empieza el año como la única baronesa que se atreve a toser a Alberto Núñez Feijóo. Es, quizás, la única dirigente del PP capaz de desafiar la estrategia que se urde desde Génova y salir indemne. Hace tiempo que el partido ha asumido que Ayuso es “un verso libre”. No es una frase que solo se oiga en la dirección nacional popular, sino que, con más asiduidad, empiezan a repetir también en los territorios. “Ella siempre va un punto más de lo que va todo el mundo, es otro nivel”, admite un barón autonómico.