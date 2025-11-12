edición general
Ayuso defiende a Quirón en la Asamblea y lo llama "el mejor grupo sanitario de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido al grupo sanitario privado durante el pleno cuando su pareja, Alberto González Amador, ha sido investigado por la UCO por posibles sobornos a la compañía.

Magog #1 Magog *
Que se saque la polla de Quirón de la boca, por favor

Encima menudo nombre, que si, que mucho de medicina sabía Quirón, pero luego suplico por que lo mataran tras un largo sufrimiento, es hasta poético...
#4 Bravok1
#1 Les debe demasiados favores....no se la sacará-
#7 Barriales *
#1 eldueño del grupo Quiron, es Fresenius Helio de origen alemán y los dueños de este grupo, son:
Else Kröner-Fresenius-Foundation, BlackRock, Henderson Group, Capital Group Companies y Allianz Global Investors.
Pablosky #8 Pablosky
#1 su novio es, según MAR, “Alberto Quiron”. Yo nunca le pediría a nadie que no folle, y menos si es del PP. Cuanto más tiempo estén ocupados en otras cosas que no sea gobernar mejor para todos :troll:
fareway #3 fareway *
Cuando un político que cobra del erario público, defiende lo privado, échate a temblar. Vete a la privada y quita las zarpas de la pública, sinvergüenza.
Sr.No #2 Sr.No
Qué va a decir, si está claro que esta tía trabaja para ellos, no para la ciudadanía.
vviccio #5 vviccio
También diría lo mismo si me pagaran un ático en el centro de Madrid.
Lyovin81 #6 Lyovin81
Pedazo de hija de puta votada por subnormales.
javibaz #9 javibaz
El grupo propietario de Quirón es alemán, no español.
#10 Carlolargo
Y tiene a sus votantes, esperando 1 año para el especialista o 2 semanas para que le atienda el médico de cabecera, muchos haciendo cabriolas para ir a la cita porque les han cerrado el ambulatorio por la tarde o el fin de semana, desgañitándose a diario para darle vivas y loas. Será el efecto de la manipulación de los medios, porque por imbecilidad no puede ser que haya gente tan imbécil.
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
El mejor grupo sanitario de España es la Sanidad Pública, pedazo de hija de puta.
pitercio #12 pitercio
Falta la etiqueta "quironesa", viene en el artículo :troll:
