Ayuso defiende a Quirón en la Asamblea y lo llama "el mejor grupo sanitario de España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido al grupo sanitario privado durante el pleno cuando su pareja, Alberto González Amador, ha sido investigado por la UCO por posibles sobornos a la compañía.
Encima menudo nombre, que si, que mucho de medicina sabía Quirón, pero luego suplico por que lo mataran tras un largo sufrimiento, es hasta poético...
Else Kröner-Fresenius-Foundation, BlackRock, Henderson Group, Capital Group Companies y Allianz Global Investors.