Los ayuntamientos pondrán tasas en zonas de bajas emisiones y penalizarán los coches grandes

Más control en las ciudades para promover una movilidad menos contaminante. Los ayuntamientos podrán imponer a los ciudadanos tasas por entrar a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con transportes que superen los límites y podrán penalizar el uso de coches más grandes como los 4x4 o los SUV (Vehículos Deportivos Utilitarios). La futura Ley de Movilidad Sostenible, recientemente aprobada por el Congreso y que llegó la semana pasada al Senado, para su ratificación definitiva trae muchas obligaciones para los consistorios y novedades para los ciud
Pero después dicen que vivimos en una dictadura socialista.
Y se seguirá promoviendo la España vaciada. Ole sus webs!
¡Mis cojones, es para promover una movilidad menos contaminante! Es como cuando te ponen el radar en una recta limitada a 90, que "es por tu seguridad". Es para recaudar y punto.