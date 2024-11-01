edición general
Los ayuntamientos pondrán tasas en zonas de bajas emisiones y penalizarán los coches grandes

Más control en las ciudades para promover una movilidad menos contaminante. Los ayuntamientos podrán imponer a los ciudadanos tasas por entrar a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con transportes que superen los límites y podrán penalizar el uso de coches más grandes como los 4x4 o los SUV (Vehículos Deportivos Utilitarios). La futura Ley de Movilidad Sostenible, recientemente aprobada por el Congreso y que llegó la semana pasada al Senado, para su ratificación definitiva trae muchas obligaciones para los consistorios y novedades para los ciud

5 comentarios
angelitoMagno #4 angelitoMagno
En fin, lo de siempre, más tasas y menos impuestos. Que seguro que esto vendrá de la UE.
Pero después dicen que vivimos en una dictadura socialista.
JuanCarVen #5 JuanCarVen
#4 los impuestos progresivos es de comunistas
#2 Pkpkpk *
"Y se eliminarán trenes en municipios con pocos habitantes"

Y se seguirá promoviendo la España vaciada. Ole sus webs!
:clap:
Kantinero #3 Kantinero
Por el contrario Francia ha retirado las zonas de bajas emisiones
strike5000 #1 strike5000
"para promover una movilidad menos contaminante"

¡Mis cojones, es para promover una movilidad menos contaminante! Es como cuando te ponen el radar en una recta limitada a 90, que "es por tu seguridad". Es para recaudar y punto.
