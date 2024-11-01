edición general
4 meneos
27 clics

El Ayuntamiento vaciará el estanque del Retiro y lo llenará de agua salada para acoger a miles de calamares

El plan municipal prevé transformar el Retiro en un criadero de calamares y acercar a Madrid a su sueño costero: tener playa propia.

| etiquetas: madrid , los mejores calamares , 28 diciembre
4 0 0 K 59 gilipolleces
2 comentarios
4 0 0 K 59 gilipolleces
obmultimedia #1 obmultimedia
ya empezamos con las inocentadas.
2 K 48
#2 candonga1
Bocatas de calamares para todos.
0 K 15

menéame