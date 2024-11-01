El Ayuntamiento del PP renuncia a la ayuda estatal para exhumar la mayor fosa franquista de Sevilla

Al no aceptar la subvención antes del cierre del presente ejercicio económico, el gobierno municipal retrasa la exhumación de la fosa Monumento y compromete el plazo de concluir los trabajos en 2029, fijado por las administraciones implicadas.
| etiquetas: renuncia , ayuntamiento , pp , sevilla , ayuda , estatal , exhumación , franquismo
¿ 200.000€ por exhumar a 2.600 victimas ? ... 76€ por fallecido.
Me suena a que te doy una pequeña ayuda (un 5% o un 10%), y tu pones el resto ... ¿ que no lo quieres poner ese 90% ? Ves como no tienes interés. Vamos a ver si generamos crispación, y sacamos votos.
Y lo digo por todos, unos con la ETA, y otros con las victimas de la Guerra Civil.
Y me da la impresión (a titulo personal), que a los dirigentes (no a las bases)… » ver todo el comentario