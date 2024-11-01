edición general
El Ayuntamiento del PP renuncia a la ayuda estatal para exhumar la mayor fosa franquista de Sevilla

El Ayuntamiento del PP renuncia a la ayuda estatal para exhumar la mayor fosa franquista de Sevilla

Al no aceptar la subvención antes del cierre del presente ejercicio económico, el gobierno municipal retrasa la exhumación de la fosa Monumento y compromete el plazo de concluir los trabajos en 2029, fijado por las administraciones implicadas.

#1 MiCuñao
No son "sus victimas"...
tul #3 tul
#1 ellos los asesinaron así que si lo son
#5 MiCuñao
#3 Si pero no. {0x1f609}
#2 Daniel2000 *
Ignoro que cantidades cuesta exhumar una fosa común , pero ...

¿ 200.000€ por exhumar a 2.600 victimas ? ... 76€ por fallecido.

Me suena a que te doy una pequeña ayuda (un 5% o un 10%), y tu pones el resto ... ¿ que no lo quieres poner ese 90% ? Ves como no tienes interés. Vamos a ver si generamos crispación, y sacamos votos.

Y lo digo por todos, unos con la ETA, y otros con las victimas de la Guerra Civil.

Y me da la impresión (a titulo personal), que a los dirigentes (no a las bases)…   » ver todo el comentario
tul #4 tul
#2 que lo hubieran pensado antes de asesinarlas
SMaSeR #6 SMaSeR
Cuando se les llena la boca hablando de españoles de segunda en realidad se refieren a estos y así lo demuestran. Que respeto por nada se le puede pedir a una persona que tiene a un vecino enterrado sin nombre en una cuneta y evita a toda costa sacarlo de ahí. Que se vea claro lo que hicieron esos a los que apoyan, golpistas en democracia, asesinos y matavecinos e incluso hermanos.
