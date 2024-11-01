El Ayuntamiento indica que los exámenes del taxi son de su potestad y su suspensión no requiere resolución

La polémica en torno a los exámenes de acceso a la profesión de taxista en Madrid continúa. Cabe recordar que, desde el pasado mes de julio, el Consistorio decidió suspender la asignación de citas para poder examinarse y que, tras el verano, únicamente se han celebrado las pruebas que ya estaban programadas antes del parón anunciado el 23 de julio.
| etiquetas: madrid , taxi , examen , bloqueo , vtc
Disfrutadla con alegría.
Se suma que recientemente bloquearon nuevas licencias de vtc a cabyfy si no tenía coches y conductores listos para operar.
Solución del ayuntamiento de Madrid? Bloquear los exámenes de taxi para evitar la fuga de conductores. Tengo un conocido esperando a examinarse desde el 1 de septiembre.
En cuanto a las licencias, tienen precios parecidos las de taxi y vtc. Para ser autónomo con vtc también necesitas una licencia (en torno a 160.000€) Lo que consiguieron licencias vtc sin apenas costes fueron políticos y allegados de “la famiglia” pagando solo los costes administrativos para expedirlas, unos 30€, y asi puentear a los… » ver todo el comentario
Para ser autónomo con vtc también necesitas una licencia (en torno a 160.000€)
Hostis con los libertarras ... para cambiar el status bloqueado del taxi ... hacemos lo mismo pero con otro nombre.
-Solo nos estorba las licencias
-Creemos unas nuevas a coste cero para nosotros
-Tu si que sabes emprender
A coste cero .. exagerado. Si tú has mismo has dicho que se han dejado 30 eurazos en cada una.
En paralelo los ayuntamientos, al menos el de Madrid. Han dado licencias de VTC. Que no son autotaxis, no pueden recoger a gente en la calle. Son el coche del hotel que va a… » ver todo el comentario
Cosas del capitalismo liberal y las concesiones administrativas.