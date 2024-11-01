El Ayuntamiento indica que los exámenes del taxi son de su potestad y su suspensión no requiere resolución

La polémica en torno a los exámenes de acceso a la profesión de taxista en Madrid continúa. Cabe recordar que, desde el pasado mes de julio, el Consistorio decidió suspender la asignación de citas para poder examinarse y que, tras el verano, únicamente se han celebrado las pruebas que ya estaban programadas antes del parón anunciado el 23 de julio.