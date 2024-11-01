La avestruz, un pájaro que tiene pene [ENG]  

Es el ave más alto y pesado de la Tierra pudiendo llegar a medir hasta 3 metros y pesar 150kg. No puede volar pero corre a más de 70 km/h. Con una zancada recorre 8 metros. No canta pero hace sonidos guturales. Tiene un oído muy afinado y uno de los mayores campos visuales. Tiene un tercer párpado que limpia el ojo de arena. Y tiene pene, algo excepcional en aves. Cuando se aparean el macho le baila a la hembra. El huevo que posteriormente deposita la hembra lo hace en un nido que comparte con otras hembras para protegerlos de depredadores.