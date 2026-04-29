edición general
7 meneos
12 clics
Las autoridades alemanas advierten de la amenaza de una nueva organización terrorista en Europa

Las autoridades alemanas advierten de la amenaza de una nueva organización terrorista en Europa

La Oficina para la Protección de la Constitución de Alemania (BfV, por sus siglas alemanas), nombre que reciben en Alemania los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, vigila la existencia de una nueva organización terrorista, acusada de ataques contra instituciones judías y estadounidenses en Europa. Del grupo, llamado Movimiento Islámico de los Compañeros de los Bien Guiados y que atiende a las siglas HAYI, la BfV sospecha que está organizado por «una red chií iraquí».

| etiquetas: terrorismo , bfv , hayi , alemania
6 1 0 K 81 actualidad
16 comentarios
6 1 0 K 81 actualidad
Comentarios destacados:      
Sinfonico #1 Sinfonico
No me digas más, proponen recortar libertades e invertir más en armamento...
8 K 121
#3 Vamohacalmano
#1 A ver, invertir en armamento invierten. Y son musulmanes, van a recortar libertades, es lo que hacen.
0 K 6
Sinfonico #6 Sinfonico
#3 Las autoridades alemanas son musulmanes?...ahora me entero....
0 K 15
#8 Vamohacalmano
#6 A ver, la noticia va de un nuevo grupo terrorista musulmán en Alemania. Entendía que hablabas de esa gente que es de lo que habla la noticia. Y el grupo terrorista musulmán invierte en armamento y recorta libertades. A mi me ha cuadrado.
1 K 19
rogerius #15 rogerius
#8 ¿Otro grupo terrorista? ¿Musulmán del Mossad?
0 K 19
#5 txepel
#1 Aumentarán las penas por “antisemitismo” e impondrán más sanciones a Irán por financiar a estos islamistas nazis que aún no han quemado una guardería pero quieren hacerlo.
3 K 46
Machakasaurio #7 Machakasaurio
Terroristas serán los israelíes y los yankis que han bombardeado hasta escuelas de niñas...
Estos son los que les han jodido la vida buscando venganza.
Nada que nuestros "amigos" sionazis y sus perros yankis no supieran.
Fuera instituciones sionazis y yankis de suelo europeo, y se acaba el peligro de atentado,no?
4 K 70
Nómada_sedentario #9 Nómada_sedentario
Qué conveniente...
2 K 42
#14 Jotax
Pero estos terroristas han matado cientos de miles de civiles también? Cosa curiosa como se defiende a un grupo malversando información
1 K 27
Autarca #12 Autarca *
Si fuese mal pensado, diría que la han creado para justificar recortes de libertades y rearme
0 K 11
ansiet #2 ansiet
Wellcome
0 K 11
MAVERISCH #10 MAVERISCH
Europa, en 1983. A punto de caramelo.
0 K 9
aupaatu #13 aupaatu
Pare que los neonazis alemanes siguen librandose de la etiqueta de Terroristas y los proximos seran los antifascistas en sumarse a la lista de peligrosos para el mundo libre y la democracia
0 K 8
#11 j3j3j3j3
y porque es terrorista?
0 K 7
#16 LunaTiko
Cuando asesinen a inocentes como Israel empezamos a hablar de terrorismo. Y no descarto que este Israel/EEUU detrás de esos grupúsculos para presionar a Europa.
0 K 7
#4 Vamohacalmano
HAYI...han perdido la oportunidad de llamarse HOYU. MAAAAAAL
0 K 6

menéame