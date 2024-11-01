Los autónomos y el Gobierno más progresista de la Historia

los trabajadores autónomos volvimos a sentirnos ignorados, desatendidos y menospreciados por el Gobierno más progresista de la Historia. Y aún me sorprende que para que el Gobierno más progresista de la Historia te trate como el Gobierno más conservador, no haga falta mucho esfuerzo.
Por otra parte, en todos los países que conozco se pagan cuotas similares pero con diferentes conceptos. Quizá no pagen "cuota de autónomos" pero pagan seguro médico y seguro de jubilación (aunque la jubilación es voluntaria en algunos países). La única diferencia real que conozco entre países es la gestión del IVA.
Y estoy de acuerdo que alguien que ingresa 6000€ al mes debería pagar más impuestos a la seguridad social que el que cobra 1000, pero ha habido muchas protestas siempre que se ha intentado.