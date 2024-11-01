edición general
Los autónomos y el Gobierno más progresista de la Historia

los trabajadores autónomos volvimos a sentirnos ignorados, desatendidos y menospreciados por el Gobierno más progresista de la Historia. Y aún me sorprende que para que el Gobierno más progresista de la Historia te trate como el Gobierno más conservador, no haga falta mucho esfuerzo.

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Las cuotas que debe pagar un trabajador autónomo son un ejercicio de sinrazón. Si logras ingresar 670 euros al mes, pagarás 200 euros de cuota. El 30% de tus ingresos. Pero si tienes suerte, y muchos clientes, para llegar a ingresar 6.000 euros al mes, entonces pagarás un poco más de 500 euros, o sea, un 10% de tus ingresos. ¿Observan la injusticia?
#3 Cuchifrito
#1 La cuota de autónomos es deducible en la declaración de la renta, así que no hay ninguna injusticia, al final cada uno paga lo que le corresponde de IRPF.
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
#3 eh....no es así. La cuota de autónomos se resta a la base imponible como la aportación a la SS de los asalariados. Y ya.
#9 Cuchifrito
#5 Si, cierto, estaba mezclando cosas.
#4 Drazul
#1 Si tu negocio no es rentable deberías cerrar. Ingresar 670€ al mes no es ser rentable.

Por otra parte, en todos los países que conozco se pagan cuotas similares pero con diferentes conceptos. Quizá no pagen "cuota de autónomos" pero pagan seguro médico y seguro de jubilación (aunque la jubilación es voluntaria en algunos países). La única diferencia real que conozco entre países es la gestión del IVA.

Y estoy de acuerdo que alguien que ingresa 6000€ al mes debería pagar más impuestos a la seguridad social que el que cobra 1000, pero ha habido muchas protestas siempre que se ha intentado.
Torrezzno #6 Torrezzno *
#4 y esos 670 euros que antes ingresabas ahora los sacas a traves del IMV. Plan sin fisuras. En vez se ser critico con medidas a todas luces negativas para el trabajador las aplaudimos. Síndrome de estocolmo estatal
Mr.Mamone #7 Mr.Mamone
#4 Y si eres un trabajador autónomo y es eso lo que facturas, ¿Qué sugieres? ¿Te cierras a ti mismo por no ser rentable?
Ovlak #8 Ovlak *
#1 Y si gana, por ejemplo, 12.000, pagará lo mismo que por 6.000. Los 6.000 no están escogidos arbitrariamente por el plumillas, es una cantidad plausible pero que, a su vez, supera la base de cotización máxima. Así da la impresión de que alguien que gana mucho, paga muy poco olvidando que las cotizaciones sociales no son un impuesto ni, mucho menos, es progresivo. Se paga un seguro, un seguro por accidentes laborales, por enfermedad y de jubilación y/o incapacidad permanente. Y según lo que se…   » ver todo el comentario
ElBeaver #2 ElBeaver
Emigra a un país donde eso no ocurra, esto no cambiará por mucho que protesten. No importa quién gobierne, siempre serán objetivos fáciles.
