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El aumento de la inmigración de más de 45 años es el peor escenario para las pensiones

El aumento de la inmigración de más de 45 años es el peor escenario para las pensiones

Los flujos migratorios que vive España están cambiando en los últimos años. Además del boom de inmigrantes que recibe el país, hay otro cambio que ha pasado desapercibido: cada vez tienen más edad. Un informe de Funcas muestra cómo la edad media de los inmigrantes no deja de aumentar. Y esto se debe, principalmente, a que cada vez llegan más personas a partir de los 45 años. "En la fase más reciente del ciclo migratorio, entre 2021 y 2025, la población nacida en el extranjero de 55 años o más ha aumentado en más de 615.000 personas

| etiquetas: pensiones
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20 comentarios
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Comentarios destacados:        
#3 Leon_Bocanegra
Pero el problema no era que solo venían jóvenes en "edad militar" para empezar la invasión?
6 K 89
Expat_Guinea_Ecuatorial #12 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#3 No creo que se haya dicho eso de "solo" nunca porque yo siempre he leido criticas a las reagrupaciones con ancianos por medio, la entrada sin tener que justificar nada de fondos par la estancia, etc. Quiza leiste que el ratio de hombres supuestos refugiados era sospechoso por no haber casi mujeres ni niños, cosa que se ve casi a diario, y de ahi lo que comentas

Pero España es el pais mas rico del mundo, el IBEX va de puta madre y los precios inmobiliarios tambien. Se puede pagar lo que haga falta
2 K 13
#13 Leon_Bocanegra
#12 tienes razón , fallo mio. Puede uno confundirse cuando lee cosas como que los inmigrantes ilegales que llegan a España no son mujeres ni menores, sino una inmensa mayoría de varones fornidos en edad militar, de países que no se encuentran en guerra.
3 K 35
#14 ldoes
#13 Solo vienen hombres pero nos van a conquistar con el vientre de sus mujeres. Paradojas de la derecha.
0 K 8
Autarca #18 Autarca
#3 Eso lo dicen los mismos propagandistas que ahora están tumbando esta noticia
0 K 11
silvano.jorge #19 silvano.jorge
#3 todo es negro y blanco a la vez, vienen a robarte el trabajo pero viven de ayudas, son ilegales pero te roban las pensiones.
0 K 9
EvilPreacher #1 EvilPreacher
La permanente campaña de los bancos para hacernos comprar su producto de pensiones privadas.
5 K 72
CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
Es el peor escenario posible, sin duda. No como cosas como:

Guerra
Desastre climático
Que gane las elecciones VOX
Invasión alienígena

Gracias por tanto, El Confidencial.
4 K 46
mmlv #8 mmlv
Teniendo en cuenta que para cobrar el 100% de pensión hacen falta cotizar 37 años...
1 K 28
autonomator #9 autonomator *
relacionada: "La mitad de los inmigrantes que llegan a España se vuelven a marchar"
www.meneame.net/m/politica/mitad-inmigrantes-llegan-espana-vuelven-mar

Y para el que se ponga a gritar recomiendo mucho ver el comentario de #8
3 K 49
#17 Aitr
#9 De tú artículo.

En el 2025, el 22% de los inmigrantes residentes en España tenía 55 años o más, unos dos millones de personas. Casi uno de cada cinco de los llegados entre el 2021 y el 2024 tenía más de 55 años y el 80% de ellos eran extracomunitarios.

A juicio de Funcas, las dinámicas reflejadas en el informe anticipan una “presión adicional” sobre los sistemas públicos de salud y de dependencia. El think tank plantea incorporar al debate sobre los servicios públicos reflexiones sobre el impacto de la inmigración en el largo plazo y superar el foco en la inmediatez.
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autonomator #20 autonomator
#17 claro, de ahí lo de relacionada. ¿por?
0 K 13
JaneDoe1984 #7 JaneDoe1984 *
Esta pieza de propaganda es simple discurso de odio racista. EL CONFIDENCIAL es el Völkischer Beobachter de la España actual.
1 K 15
#11 Cincocuatrotres
#7 todo es racismo, decir la verdad es racismo, aburris
1 K 16
Kafkarudo #15 Kafkarudo
Muchos inmigrantes traen a su familia, padres y tíos, gente que el estado va a tener que mantener aunque nunca aportaron nada.
1 K 13
#5 username
Pues cobrará pensión según cotice, como todo hijo de vecino
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Expat_Guinea_Ecuatorial #6 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#5 Existen las no contributivas, tambien es un problema que te llegue gente directamente a incurrir en mucho mas gasto de lo que habran aportado durante una corta vida laboral en el pais y no me refiero solo a pensiones
7 K 62
MIrahigos #16 MIrahigos
#5 ¿Y la sanidad? Si no aporta de joven de viejo solo recibe.
1 K 17
#2 fremen11
#0 Es muro de pago
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aupaatu #10 aupaatu
Pues igual no les dan los años tributados para cobrar una pensión contributiva
0 K 8

menéame