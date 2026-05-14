El aumento de la inmigración de más de 45 años es el peor escenario para las pensiones

Los flujos migratorios que vive España están cambiando en los últimos años. Además del boom de inmigrantes que recibe el país, hay otro cambio que ha pasado desapercibido: cada vez tienen más edad. Un informe de Funcas muestra cómo la edad media de los inmigrantes no deja de aumentar. Y esto se debe, principalmente, a que cada vez llegan más personas a partir de los 45 años. "En la fase más reciente del ciclo migratorio, entre 2021 y 2025, la población nacida en el extranjero de 55 años o más ha aumentado en más de 615.000 personas