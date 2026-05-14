El aumento de la inmigración de más de 45 años es el peor escenario para las pensiones

Los flujos migratorios que vive España están cambiando en los últimos años. Además del boom de inmigrantes que recibe el país, hay otro cambio que ha pasado desapercibido: cada vez tienen más edad. Un informe de Funcas muestra cómo la edad media de los inmigrantes no deja de aumentar. Y esto se debe, principalmente, a que cada vez llegan más personas a partir de los 45 años. "En la fase más reciente del ciclo migratorio, entre 2021 y 2025, la población nacida en el extranjero de 55 años o más ha aumentado en más de 615.000 personas
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Pero España es el pais mas rico del mundo, el IBEX va de puta madre y los precios inmobiliarios tambien. Se puede pagar lo que haga falta
Guerra
Desastre climático
Que gane las elecciones VOX
Invasión alienígena
Gracias por tanto, El Confidencial.
www.meneame.net/m/politica/mitad-inmigrantes-llegan-espana-vuelven-mar
Y para el que se ponga a gritar recomiendo mucho ver el comentario de #8
En el 2025, el 22% de los inmigrantes residentes en España tenía 55 años o más, unos dos millones de personas. Casi uno de cada cinco de los llegados entre el 2021 y el 2024 tenía más de 55 años y el 80% de ellos eran extracomunitarios.
A juicio de Funcas, las dinámicas reflejadas en el informe anticipan una “presión adicional” sobre los sistemas públicos de salud y de dependencia. El think tank plantea incorporar al debate sobre los servicios públicos reflexiones sobre el impacto de la inmigración en el largo plazo y superar el foco en la inmediatez.