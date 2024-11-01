Aumentan casos de hantavirus en Argentina, punto de partida del crucero afectado

Autoridades y expertos en Argentina luchan por determinar si su país es el origen de un brote mortal de hantavirus que afecta a un crucero en el Atlántico. La emergencia sanitaria a bordo del barco, anclado al otro lado del océano, se produce mientras Argentina registra un aumento de casos de la enfermedad que muchos investigadores locales de salud pública atribuyen a los efectos, recientemente acelerados, del cambio climático.