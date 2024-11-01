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Aumentan casos de hantavirus en Argentina, punto de partida del crucero afectado

Aumentan casos de hantavirus en Argentina, punto de partida del crucero afectado

Autoridades y expertos en Argentina luchan por determinar si su país es el origen de un brote mortal de hantavirus que afecta a un crucero en el Atlántico. La emergencia sanitaria a bordo del barco, anclado al otro lado del océano, se produce mientras Argentina registra un aumento de casos de la enfermedad que muchos investigadores locales de salud pública atribuyen a los efectos, recientemente acelerados, del cambio climático.

| etiquetas: hantavirus , argentina
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
josde #1 josde
Ademas hace poco Milei saco al país de la OMS.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 y como represalia por irse de la OMS se inventan un virus con una letalidad del 50% y lo sueltan en el país :tinfoil: ?
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josde #4 josde
#3 Ya hace tiempo que ese virus y sus variantes campan por Argentina.
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Destrozo #11 Destrozo
#4 ufff, en vez de variantes he leído votantes
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sermad #6 sermad
#3 No, simplemente por ignorantes no tienen en cuenta las repercusiones de sus hechos. Tontos del nabo
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#12 Comorr
#3 me gusta a tu camello
Pásame la data, flaco
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Sergio_ftv #13 Sergio_ftv *
#1 Tras esta burrada Argentina debe ser aislada del resto del mundo y prohibirse el tráfico de personas y mercancías entre dicho país cuartomundista y el resto del planeta.
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aruleno #2 aruleno
Que investiguen en al gobierno, hay mucha rata ahí.
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jm22381 #15 jm22381
Aumentan... respecto a 2025. No nos pongan más nerviosos de lo que ya estamos!
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#5 Suleiman
Cristo Rey los salvará....
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josde #9 josde
#5 Te refieres a Trump, no....
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CharlesBrowson #8 CharlesBrowson
menos chamuyar y mas limpiar
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josde #10 josde
#8 En Argentina por lo visto tienen en muchas casa como mascota principalmente el ratón colilargo, que es unos de los causantes y transmisores de ese virus a través de su saliva, heces y orina.
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#7 JDB
<ironic>Uy, que bien le va a venir a Argentina para que baje el paro... Con la mitad de población, seguro que no les falta trabajo!! </ironic>
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#14 yokitolakaka
Le echamos la culpa de todo al cambio climático..

Pues nada. Mañana robo un banco, ehh que es por el cambio climático...
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menéame