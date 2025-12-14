·
16
meneos
24
clics
Los audios secretos de Vox: "Vito Quiles se está haciendo un tour por las universidades, estamos dejando un espacio que no nos podemos permitir"
«Tenemos que succionar todo lo que podamos de su movimiento». «Hay que intentar que Vox pueda pillar de ese trozo de tarta»
|
etiquetas
:
audios
,
vox
,
vito quiles
,
tour
actualidad
#6
Brill
Luchando por el voto de peor calidad posible, el de los que van a algaradas para ver de refilón a su ídolo o para putear a los zurdos.
1
K
30
#1
tromperri
Ratas y churro.
Ratas al fin y al cabo.
3
K
25
#2
Eukherio
#1
Es la carrera por ver quien se queda el voto de los ultras intentando ser todavía más ultra. Si no te llega Vox buscarás a Alvise o a Quiles, que te pueden prometer todavía más barbaridades, y si Vox intenta jugar a ser los más locos le pasará como al PP cuando intentó recuperar a los ultras, que hará un agujero por otro sitio.
0
K
8
#3
hakcer_dislexico
*
Peleaaaa de Fachaaaassss !!!!
Pobre votonto de derechas, tiene que estar confundidos, antes no votaban (ya estaba franco) y ahora no saben donde elegir entre tanta mierda ... PP, VOX, El partido de la ardilla, Falange, El partido nuevo que ha hecho el exalcalde facha de tu pueblo al que han echado hasta de Vox ...
1
K
15
#5
Bravok1
Vox y los fachas emperrados en reducir el coefinciente intelectual de los universitarios con odio y mierda mientras roban a las victimas de la Dana......
0
K
7
#7
Raúl_Rattlehead
Los votantes de derechas valoran positivamente su corrupción, prometen los chavales.
0
K
7
#4
Piscardomorao
Nada como que se convoquen elecciones, aunque sean solo algunas autonómicas, para que veamos a los medios subvencionados ladrar a favor de quienes les dan la publicidad institucional.
0
K
6
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
