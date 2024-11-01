edición general
La Audiencia de Navarra condena a 10 años de prisión a un hombre que violó a una menor de 13 en Pamplona

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, el procesado, natural de Marruecos, de 35 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 10 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 10 años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 60.000 euros por el daño moral.

5 comentarios
#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor
1 K 15
#3 miraqueereslinda *
#1 hombre, tampoco hace falta suponer. Sólo leer la entradilla o ver las etiquetas ;)
0 K 9
#4 Luiskelele
10 años por violar a una niña… (en 5-6 andará suelto) qué asco todo.
0 K 11
#5 DatosOMientes
Y encima os toca a vosotros pagar su manutención esos 6 o 7 años.
0 K 10
Kmisetas #2 Kmisetas
Mina terrestre de strikes.
0 K 7

