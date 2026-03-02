El ataque contra la base británica de Chipre no procedió de Irán

El Ministerio de Defensa Reino Unido afirma que el dron que atacó el 2 de marzo la base de Akrotiri no fue lanzado desde Irán, lo que plantea la posibilidad de un ataque israelí de bandera falsa. El ataque ha servido de pretexto para que los países de la Unión Europea, entre ellos España, se sumen a la agresión contra Irán. Es un fraude por partida doble: la base no pertenece a ningún país de la Unión Europea, ni el ataque procedió de Irán. Israel aprovechó el incidente para presionando a sus socios europeos para que se sumen a su guerra
Benditos dirigentes tenemos, que son capaces de enfrentar a países enteros para que sus habitantes, esos mismos que dicen defender, mueran por miles o millones para hacerse ellos más ricos aún de lo que ya son.
El día que nos demos cuenta de que podemos cambiar absolutamente todo simplemente dándonos cuenta de que aquello que nos divide realmente son tonterías creadas por los de arriba, ese día nos adueñaremos del mundo y construiremos un mundo mejor a la medida de todos los seres humanos y no como ahora, que tenemos un mundo a la medida de la ambición de unos pocos seres humanos... los más despreciables individuos de nuestra especie.
Y no es falsa bandera, el ataque vino de Líbano, donde opera Hizbollah.
Espero que los detenidos sean fusilados conforme a los tratados de Ginebra por espionaje.