El ataque contra la base británica de Chipre no procedió de Irán

El Ministerio de Defensa Reino Unido afirma que el dron que atacó el 2 de marzo la base de Akrotiri no fue lanzado desde Irán, lo que plantea la posibilidad de un ataque israelí de bandera falsa. El ataque ha servido de pretexto para que los países de la Unión Europea, entre ellos España, se sumen a la agresión contra Irán. Es un fraude por partida doble: la base no pertenece a ningún país de la Unión Europea, ni el ataque procedió de Irán. Israel aprovechó el incidente para presionando a sus socios europeos para que se sumen a su guerra

Nube_Gris
Ya ni se molestan en simular bien los ataques de falsa bandera para meter a otros en la pelea.

Benditos dirigentes tenemos, que son capaces de enfrentar a países enteros para que sus habitantes, esos mismos que dicen defender, mueran por miles o millones para hacerse ellos más ricos aún de lo que ya son.

El día que nos demos cuenta de que podemos cambiar absolutamente todo simplemente dándonos cuenta de que aquello que nos divide realmente son tonterías creadas por los de arriba, ese día nos adueñaremos del mundo y construiremos un mundo mejor a la medida de todos los seres humanos y no como ahora, que tenemos un mundo a la medida de la ambición de unos pocos seres humanos... los más despreciables individuos de nuestra especie.
MetalAgm
#3 Afortunadamente, la ley de la Naturaleza va a poner a muchos en su sitio pronto... contra esa ley fisica y quimica que se llama Naturaleza no van a poder ganar porque es la base de la vida... mas DANAS, mas sequias, mas desorden natural... hasta que todo reviente por los aires, ellos incluidos, los de arriba...
j-light
#5 En el Líbano no hay tropas invasoras?
Asimismov
#5 el último ataque a Líbano, los soldados israelíes portaban uniformes del ejercito libanés, sus insignias y equipos.
Espero que los detenidos sean fusilados conforme a los tratados de Ginebra por espionaje.
tierramar
Lo he colgado porque esta noticia es una declaracion por parte de Reino Unido, mientras que en la noticia www.meneame.net/story/iran-niega-haber-atacado-turquia-azerbaiyan-chip, lo declara Iran.
mund4y4
Joder, no sabía que España se había sumado a ninguna agresión contra Irán.
tierramar
El Mossad y la CIA están en Iran, Libano, ...por todas partes. Son expertos en ataques de falsa bandera entre otras ilegalidades
tierramar
Y España envía la fragata reaccionado a un ataque de falsa bandera! Una reacción a un ataque de falsa bandera nos puede meter en una guerra
Cuchifrito
#4 A ver, si la fragata solo está para interceptar posibles misiles a la zona. ¿Con quien te va a meter en guerra? ¿Con quien no ha atacado Chipre? ¿Con quien si lo ha atacado pero dice que no ha sido?
