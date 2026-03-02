El Ministerio de Defensa Reino Unido afirma que el dron que atacó el 2 de marzo la base de Akrotiri no fue lanzado desde Irán, lo que plantea la posibilidad de un ataque israelí de bandera falsa. El ataque ha servido de pretexto para que los países de la Unión Europea, entre ellos España, se sumen a la agresión contra Irán. Es un fraude por partida doble: la base no pertenece a ningún país de la Unión Europea, ni el ataque procedió de Irán. Israel aprovechó el incidente para presionando a sus socios europeos para que se sumen a su guerra