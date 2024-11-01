Atacan con pintura la tienda Sabor a España de Pamplona  

La tienda de Sabor a España de la Plaza Consistorial de Pamplona amanecía este domingo con pintadas en su fachada. En ellas se podía leer "faxistak (fascistas)"y "espainolak (españoles)". Es ya la tercera vez que atacan esta céntrica tienda de dulces, de hecho, una de las máximas preocupaciones esta última vez ha sido el lanzamiento de una bengala teniendo en cuenta el riesgo de haberse producido una explosión, ya que la tienda elabora en su interior garrapiñadas.