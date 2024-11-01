Atacan con pintura la tienda Sabor a España de Pamplona  

La tienda de Sabor a España de la Plaza Consistorial de Pamplona amanecía este domingo con pintadas en su fachada. En ellas se podía leer "faxistak (fascistas)"y "espainolak (españoles)". Es ya la tercera vez que atacan esta céntrica tienda de dulces, de hecho, una de las máximas preocupaciones esta última vez ha sido el lanzamiento de una bengala teniendo en cuenta el riesgo de haberse producido una explosión, ya que la tienda elabora en su interior garrapiñadas.
| etiquetas: navarra , tienda , ataque , pamplona , dulces
Clásicas garrapiñadas explosivas
12 años tenía yo, y porque había visto hace poco un vídeo explicando la maniobra heimlich en la tele y me dió por actuar.
Así que ojo con descojonarse del azúcar ardiendo... que son de las peores quemaduras que existen y como te salte algo, te vas a reír durante semanas.
Saludos
P.d Y el azucar refinado y la harina, en suspensión son explosivos a tener en cuenta
Espero que por lo menos sea publicidad gratis para la tienda.
Qué cosas tenéis los españoles de Bien.