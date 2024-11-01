edición general
Atacan con pintura la tienda Sabor a España de Pamplona

La tienda de Sabor a España de la Plaza Consistorial de Pamplona amanecía este domingo con pintadas en su fachada. En ellas se podía leer "faxistak (fascistas)"y "espainolak (españoles)". Es ya la tercera vez que atacan esta céntrica tienda de dulces, de hecho, una de las máximas preocupaciones esta última vez ha sido el lanzamiento de una bengala teniendo en cuenta el riesgo de haberse producido una explosión, ya que la tienda elabora en su interior garrapiñadas.

Ishkar #2 Ishkar
Lo siento, pero esta frase es demasiado graciosa "el riesgo de haberse producido una explosión, ya que la tienda elabora en su interior garrapiñadas."
Clásicas garrapiñadas explosivas xD
inventandonos #7 inventandonos
#2 Por favor. Un tío mío murió por una garrapiñada inestable.
Ishkar #8 Ishkar
#7 Mis condolencias. Habría que poner más advertencias en el envoltorio para evitar tragedias <:(
#14 Albarkas
#7 Claro. Es que justamente cogió la que sujetaba la piedra de Indiana Jones. :troll:
Variable #27 Variable
#7 Fuera rollos, salvé a un primo mío pequeño de morir porque se atragantó con una garrapiñada que se tragó sin querer sin masticar.

12 años tenía yo, y porque había visto hace poco un vídeo explicando la maniobra heimlich en la tele y me dió por actuar.
Pacman #28 Pacman
#7 la almendra de Fernando Simón era garrapiñada
insulabarataria #12 insulabarataria
#2 un primo mío trabaja en el TEDAG (Técnico especialista en desactivación de artefactos garrapiñados).
devilinside #16 devilinside
#2 Las clásicas garrapiñadas de mano militares
Variable #24 Variable
#2 Una explosión de sabor. Y de calorías
#25 wendigo *
#2 Explosivas no... pero los azúcares y las grasas de los frutos secos, son combustibles cojonudos y pueden entrar en combustión si te pasas de temperatura.

Así que ojo con descojonarse del azúcar ardiendo... que son de las peores quemaduras que existen y como te salte algo, te vas a reír durante semanas.

Saludos
P.d Y el azucar refinado y la harina, en suspensión son explosivos a tener en cuenta
Verdaderofalso #26 Verdaderofalso
#2 para hacer garrapiñas tienes que tener el permiso de manejo de sustancias peligrosas y un traje de los desactivadores de bombas
Pontecorvo #29 Pontecorvo *
#2 ¿Os parece gracioso la alta probabilidad de provocar un incendio (debido a la sustancias para su fabricación) y atrapar a la gente en su interior? ¿Tendrías la misma reacción si fueran los de Núcleo Nacional?
#1 vGeeSiz
mmmm nada como el sabor de ver quienes son los verdaderos fascistas a primera hora de la mañana
inventandonos #5 inventandonos
#1 Hay nacionalistas intolerantes y gilipollas en todos los cachicos de mapa que se te ocurra. Animalitos.

Espero que por lo menos sea publicidad gratis para la tienda.
nemesisreptante #17 nemesisreptante *
#5 #1 puede que sea cierto no digo que no pero la probabilidad de una falsa bandera es muy muy alta y yo no lo descartaría en ningún momento
#19 vGeeSiz
#17 supongo que eres de los que, cuando hay una denuncia de otra índole, cuestionas al denunciante de la misma manera que ahora
nemesisreptante #20 nemesisreptante
#19 exactamente, hay una cosa que se llama pensamiento crítico y consiste en cuestionarse todo. Aquí en meneame se habla mucho de este pero apenas lo usa nadie.
#21 vGeeSiz
#20 entonces también cuestionas cuando una mujer denuncia una agresión sexual?
Andreham #9 Andreham
#1 Ah, ¿esto no es falsa bandera? ¿De este no hay que dudar?

Qué cosas tenéis los españoles de Bien.
Noeschachi #22 Noeschachi
#9 Los españoles de bien no saben de gramática y euskera :troll:
Tkachenko #10 Tkachenko
#1 como buen clon sionazi, todo un españolazo xD
#13 vGeeSiz
#10 no, mejor dejamos vandalizar los comercios que a ti te salgan de las pelo***
Tkachenko #6 Tkachenko
Notición!
#3 Borgiano
Bueno, hombre, mejor eso que un tiro en la nuca... poco a poco.
Un_señor_de_Cuenca #23 Un_señor_de_Cuenca
Gentuza.
Fisionboy #4 Fisionboy
No me queda claro. Donde ponen "fascistas" es una acusación o una firma?
#15 vGeeSiz
#4 No, es la firma de los asaltantes
Enero2025 #18 Enero2025
Como es habitual los fascistas siendo violentos.
#11 Lusco2
Los espainolak atacan coches con la pegatina de la oveja latxa, cada sitio con su agresión cultural y si queréis eludirlas no provoquéis
