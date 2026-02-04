Asturias tiene ya más del doble de perros que menores de 15 años

Asturias cuenta con más perros que niños. En la mayoría de concejos de la región, el número de mascotas supera al de niños menores de 15 años por varios millares, una fotografía demográfica que refleja con claridad el envejecimiento de la población y los cambios en los modelos de convivencia y estructura familiar. Los datos del Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAPA), gestionado por el Colegio de Veterinarios de Asturias, cruzados con el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) con fecha 1 de enero de 2025, permiten.