La aspirante de Ione Belarra para el 21-D en Extremadura viola el código ético de Podemos por su década como diputada

Irene de Miguel, coordinadora de Podemos en Extremadura, será la representante del partido en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, a pesar de acumular 10 años como diputada autonómica. El código ético de Podemos establece una limitación de mandatos a 8 años, con la posibilidad de una excepción que extienda este período hasta 12 años. El problema radica en de Miguel ya ha excedido el límite sin realizar la consulta correspondiente a las bases. De hecho,si logra su reelección sumará 4 años más, llegando a los 14 años como cargo público

podemos , código ético , extremadura , irene de miguel , belarra , bases
14 comentarios
Barney_77 #4 Barney_77
Son sus normas y se las follan como quieren
3 K 47
Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
Belarra lleva siendo diputada desde 2016, creo.
1 K 25
#8 Katos
#2 solo un año mas.
biiiiiiiiiiiiiiiiiennn
0 K 10
#9 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 No se refieren a Belarra sino a su candidata: Irene de Miguel

Lee más allá del titular
0 K 12
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#9 Si Belarra, que es la Secretaria General, esta "bordeando" (llevaria 9 para 10 años y sera la candidata en las proximas elecciones sin ninguna duda) ¿que crees que va a pasar con los que estan por debajo de ella?
1 K 24
Shuquel #13 Shuquel
Que mal todos los partidos políticos, que si unos van a estar más tiempo que el que pone su código ético, otros que si les piden 24 años de cárcel y alguno que dejan a miles de mujeres sin diagnóstico del cáncer de mama, son todos iguales
1 K 21
#14 omega7767
#13 jaja, comentario épico de la noticia.

Todes son completamente iguales.
0 K 11
#7 Marisadoro *
¡La aspirante de Belarra viola...!

Algunos titulares si que violan...
0 K 18
#6 poxemita
Igual no pueden ser más de 8 años con "Podemos", otra cosa es con "Unidas por Extremadura", "Por Extremadura", "Ganemos Extremadura", "Con Extremadura Si se puede" y los mil nombres que se os ocurran.
0 K 11
#1 surco
Es legal, ergo es un problema de sus militantes, si ellos lo admiten.....eso sí, luego cuando hablen de casta, pues ya tal.
0 K 10
#3 soberao
#1 Si las normas de Podemos no las cumplen ni sus militantes, entonces que las impriman en rollos de papel higiénico y así por lo menos podrán hacer algo útil con ellas: limpiarse el culo.
6 K 84
Battlestar #5 Battlestar
#1 Tranquilo, que preguntarán a las bases y lo aprobará el 85%
1 K 13
#10 Borgiano
#1 Nadie ha dicho que sea ilegal sino que viola el código ético del partido.
0 K 8
Jaime131 #11 Jaime131
Qué raro que no haya aparecido el becario para justificar a sus jefes.
0 K 9

