La aspirante de Ione Belarra para el 21-D en Extremadura viola el código ético de Podemos por su década como diputada

Irene de Miguel, coordinadora de Podemos en Extremadura, será la representante del partido en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, a pesar de acumular 10 años como diputada autonómica. El código ético de Podemos establece una limitación de mandatos a 8 años, con la posibilidad de una excepción que extienda este período hasta 12 años. El problema radica en de Miguel ya ha excedido el límite sin realizar la consulta correspondiente a las bases. De hecho,si logra su reelección sumará 4 años más, llegando a los 14 años como cargo público