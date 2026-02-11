edición general
La asociación de Carrefour y El Corte Inglés carga contra la ley de Bustinduy y la pasividad de Cuerpo: "Es una intervención de precios ideológica"

El Gobierno aprobó este martes un real decreto-ley que le permite topar precios de servicios o productos en una situación de emergencia. Lo hizo a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y ha desatado inmediatamente la irritación de amplios sectores empresariales afectados, entre ellos el de los grandes almacenes. El decreto establece que cuando se produzcan emergencias como el accidente de Adamuz o la Dana, «los precios no podrán ser superiores al máximo que hayan tenido en los últimos 30 días, ni superar en un 50% "

Dene #2 Dene *
Artículo 128 de la constitucion española
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.

que le den por el culo a Carrefour y a El Corte Ingles
el interes general está mas que justificado y el afan de robar de los que suben precios al calor de las desgracias, también
javibaz #4 javibaz
#2 carrefour sionista y el corte inglés controlada por emiratís.
Alegremensajero #6 Alegremensajero
#4 Buah y encima Carrefour son franceses, lo tienen todo.
Supercinexin #3 Supercinexin
Dos corporaciones privadas llorando amargamente porque el Gobierno "interviene los precios ideológicamente", cuando es exactamente lo que marca la Constitución que tiene que hacer un Gobierno de España.

Y millones de burros y analfabetos henchidos de odio votando a estas corporaciones porque perroShanxe blablablá.
#5 Suleiman
Supermercado sionista y supermercado opusiano... Que pena.
shake-it #8 shake-it
El Mundo presentando esto como algo malo, cuando en realidad es todo lo contrario.
#1 user31
Poco se habla de Bustinduy.
Triborato #7 Triborato
Puedo entender que se exija que criterios como "urgencia", "riesgo" o "alteración excepcional de la oferta y la demanda" deben quedar bien definidos y así poder activar la ley cuando sea realmente necesario.

Pero el fondo, una ley que asegura precios "justos" a las personas de a pie en caso de emergencia, es de total sentido común.
