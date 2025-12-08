edición general
La Asociación de Abogados del Estado explica al juez del caso Begoña Gómez que no es necesario un título para elaborar contratos

Estos funcionarios públicos responden de esta forma al requirimiento del magistrado, que investiga si la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cometido el delito de intrusismo que le atribuye a Begoña Gómez por haber firmado pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Es la ñ-ésima meada fuera del tiesto del juez Peinado. Le han corregido tantas veces que la instrucción está llena de borrones.
5 K 90
alcama #7 alcama *
#1 No te enteras de nada. El juez pide información y se la proporcionan. Nadie le ha corregido nada porque el juez no ha presupuesto nada. Es su obligación recabar información.
Estáis tan acojonados con toda la mierda que está saliendo del PSOE que os tenéis que inventar las victorias
1 K -6
Esteban_Rosador #12 Esteban_Rosador *
#7 la respuesta era tan evidente que es indistinguible de una corrección. De todas formas lo he llamado meada fuera del tiesto, no corrección
0 K 20
#13 Eukherio *
#7 El que no te has enterado de nada eres tú, macho. El juez quiere imputarle a Begoña intrusismo profesional por firmar unos pliegos, preguntó a la universidad y le dijeron que estaba todo en regla, preguntó a la Asociación de Abogados del Estado y le dijeron que estaba todo en regla.

Es tan caótica la instrucción de Peinado que ni los trolls ultras os aclaráis con lo que está pasando. Plántate de una vez por todas en WhatsApp y pídele al partido que te pase directamente las frases de cada día, que con este tema vais todos como pollos sin cabeza, cada loco con su tema.
1 K 16
Ludovicio #21 Ludovicio
#1 ¿Pero cuantos idiotas están ahora repitiendo la tontería de que no podía elaborar esos contratos?

Trabajo bien hecho.
0 K 12
JackNorte #2 JackNorte
Cuando se quieren buscar delitos que ni tan siquiera existen , el problema no esta en el supuesto delincuente. Pero claro medio pais piensa que esto es lo normal o incluso lo justo.
3 K 65
#3 pozz *
O sea, una persona sin ningún tipo de estudios, puede elaborar contratos y firmar pliegos técnicos para la universidad publica? o_o o_o Me parece surrealista...
A mi me gustaría saber si esto es una dinámica habitual, eventual o muy puntual...
2 K 30
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#3 El contrato lo elabora una empresa o un técnico
ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o su asesoramiento durante la preparación del procedimiento de contratación

Pero al final la persona responsable debe aprobar el gasto:
lo firma Begoña Gomez como responsable de la unidad de gasto porque así se dice, se exige en la norma de Ejecución Presupuestaria
1 K 25
#8 pozz
#5 Y una persona sin ningun tipo de estudios puede ser responsable de algo en una universidad publica? :wall: :wall:

Y cuales son los meritos de esa persona sin ningun tipo de estudios para estar donde estaba?? Todo esto me parece la hostia de turbio, y con el dinero de todos los españoles. :palm:
2 K -7
angelitoMagno #15 angelitoMagno
#8 Begoña Gómez no es "una persona sin ningún tipo de estudios" :-|
0 K 13
#18 Eukherio
#8 El argumento en general es una estupidez. Yo tengo una carrera y dos másters y en ningún momento he estudiado nada que me permita redactar pliegos técnicos por mi cuenta. Entiendo que a algunos os parezca que la universidad nos da superpoderes, pero este tipo de cosas o las consultas con un especialista o estás igual de perdido que el que dejó los estudios para volverse inversor crypto.
0 K 8
#20 pozz *
#18 Yo estudie una carrera y un master habilitante, y me asombra mucho tu comentario. Tambien te parecerá normal que una persona sin estudios diriga una cátedra de postgrado. :palm:
Si la analfabeta sin estudios que firmase pliegos, y dirigiese una catedra, fuese la mujer de un presidente del PP, pensaríais igual? algo me dice que no... pero como es la mujer de este presidente la enchufada, pues todos a reirle las gracias a esta mafia corrupta.
0 K 7
#6 Leon_Bocanegra *
pues deberías ir a la universidad y preguntarlo. O pagar a algún periodista para que investigue un poco sobre el tema.

Que raro, #_3 me tiene en el ignore.

Bueno, raro no, normal.
1 K 24
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
Tu si lo vas a tener
0 K 20
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
El "juez" Peinado va de despropósito en despropósito, no da una ese corrupto prevaricador..
0 K 20
Antipalancas21 #10 Antipalancas21 *
Vete a manos limpias que te lo explique ademas. Begoña Gómez se licenció en Marketing en la Escuela Superior de Marketing y Negocios, un centro privado de Madrid. Posteriormente, realizó un curso en Dirección Comercial y complementó su formación en la Escuela de Negocios IDE-CESEM (Instituto de Directivos de Empresa), donde desde 2015 sigue cursando el programa “Modelos integrales de gestión por competencias”, según su perfil en LinkedIn. Además, completó un MBA en Dirección de Empresas y Marketing en el ESIC de Madrid, así que sin estudios no sera
0 K 20
#11 pozz
#10 me alegra ver que la mafia corrupta tenga escozores por tan simples preguntas, es muy buena señal.
1 K -13
Cehona #17 Cehona
Pero luego la fiscalía de Madrid y la judicatura, pondrán pegas para abrir diligencias con el Hospital de Torrejón
0 K 13
ur_quan_master #19 ur_quan_master *
Mi título universitario está firmado por JC y ya me contarás qué sabe ese. Señor de ingeniería
0 K 11
Antipalancas21 #22 Antipalancas21 *
#19 Juan Carlos I cursó estudios universitarios en materias como Derecho, Economía y Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid, lo de mentir y comisionista vino después
0 K 20
Glidingdemon #16 Glidingdemon
Y a mi me alegra que la mafia pperra y sus sicarios entiendan de escozores y picores, gente muy experimentada en sarna.
0 K 8
#4 Rixx
No problemo, pasemos al siguiente desproposito :troll:
0 K 7

