La Asociación de Abogados del Estado explica al juez del caso Begoña Gómez que no es necesario un título para elaborar contratos

Estos funcionarios públicos responden de esta forma al requirimiento del magistrado, que investiga si la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cometido el delito de intrusismo que le atribuye a Begoña Gómez por haber firmado pliegos técnicos de contratación para patrocinadores de la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
| etiquetas: peinado , begoña gómez , lawfare
Estáis tan acojonados con toda la mierda que está saliendo del PSOE que os tenéis que inventar las victorias
Es tan caótica la instrucción de Peinado que ni los trolls ultras os aclaráis con lo que está pasando. Plántate de una vez por todas en WhatsApp y pídele al partido que te pase directamente las frases de cada día, que con este tema vais todos como pollos sin cabeza, cada loco con su tema.
Trabajo bien hecho.
A mi me gustaría saber si esto es una dinámica habitual, eventual o muy puntual...
ni tan siquiera se prevé que el órgano de contratación deba redactar él mismo tales documentos pudiendo recabar la colaboración de empresas privadas en la elaboración de las especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato o su asesoramiento durante la preparación del procedimiento de contratación
Pero al final la persona responsable debe aprobar el gasto:
lo firma Begoña Gomez como responsable de la unidad de gasto porque así se dice, se exige en la norma de Ejecución Presupuestaria
Y cuales son los meritos de esa persona sin ningun tipo de estudios para estar donde estaba?? Todo esto me parece la hostia de turbio, y con el dinero de todos los españoles.
Si la analfabeta sin estudios que firmase pliegos, y dirigiese una catedra, fuese la mujer de un presidente del PP, pensaríais igual? algo me dice que no... pero como es la mujer de este presidente la enchufada, pues todos a reirle las gracias a esta mafia corrupta.
Que raro, #_3 me tiene en el ignore.
Bueno, raro no, normal.