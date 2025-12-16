edición general
Asier Etxeandía: "Los fascistas de ahora son peores. Antes se les veía venir, ahora no"

Asier Etxeandía: "Los fascistas de ahora son peores. Antes se les veía venir, ahora no"

El actor y músico repasa en 'La Ventana' una trayectoria marcada por la precariedad, el inconformismo y adelanta nuevos proyectos

HeilHynkel #2 HeilHynkel *
Es bonito ver como los fascistas se dan tanto asco a ellos mismos que quieren desviar la atención hacia otros. Y luego se votan con sus clones.
#8 El_dinero_no_es_de_nadie
Ahora todo es fascismo aunque no lo sea.
Mejor así
#9 dclunedo
Facha, facha, facha..... lalalalala :popcorn: :popcorn:
ElenaCoures1 #1 ElenaCoures1
Antes te ponían la bomba lapa bajo el coche o te pegaban el tiro en la nuca en nombre de la "independenztia"
#3 txepel
#1 ¿Esa subnormalada viene a cuento de que tiene nombre vasco?
Veelicus #5 Veelicus
#3 No, viene a cuento de que quien hace ese comentario tiene menos valor humano que el zurullo de un tuberculoso
estemenda #6 estemenda *
#3 #4 Nadie en sus cabales debería dejar a este usuario fuera del ignore.
eltxoa #4 eltxoa
#1 Es por el nombre, verdad? Has visto el nombre, te ha sonado a vasco y has pensado que haciendo ese comentario ibas a chupar montones karma.
#7 HangTheRich
#1 no, se refiere a que antes ibas conduciendo un bus y acababas ahogado en el Urumea.
O te detenían en Intxaurrondo y no salías.
