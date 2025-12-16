·
8
meneos
29
clics
Asier Etxeandía: "Los fascistas de ahora son peores. Antes se les veía venir, ahora no"
El actor y músico repasa en 'La Ventana' una trayectoria marcada por la precariedad, el inconformismo y adelanta nuevos proyectos
|
etiquetas
:
asier etxeandía
,
fascistas
,
santiago abascal
6
2
1
K
70
actualidad
9 comentarios
#2
HeilHynkel
*
Es bonito ver como los fascistas se dan tanto asco a ellos mismos que quieren desviar la atención hacia otros. Y luego se votan con sus clones.
2
K
49
#8
El_dinero_no_es_de_nadie
Ahora todo es fascismo aunque no lo sea.
Mejor así
0
K
13
#9
dclunedo
Facha, facha, facha..... lalalalala
0
K
7
#1
ElenaCoures1
Antes te ponían la bomba lapa bajo el coche o te pegaban el tiro en la nuca en nombre de la "independenztia"
12
K
-34
#3
txepel
#1
¿Esa subnormalada viene a cuento de que tiene nombre vasco?
5
K
88
#5
Veelicus
#3
No, viene a cuento de que quien hace ese comentario tiene menos valor humano que el zurullo de un tuberculoso
2
K
49
#6
estemenda
*
#3
#4
Nadie en sus cabales debería dejar a este usuario fuera del ignore.
1
K
32
#4
eltxoa
#1
Es por el nombre, verdad? Has visto el nombre, te ha sonado a vasco y has pensado que haciendo ese comentario ibas a chupar montones karma.
2
K
42
#7
HangTheRich
#1
no, se refiere a que antes ibas conduciendo un bus y acababas ahogado en el Urumea.
O te detenían en Intxaurrondo y no salías.
1
K
26
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
