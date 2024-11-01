Así van las encuestas y sondeos de las elecciones de Castilla y León de 2026

El PP será la lista más votada en los comicios autonómicos de Castilla y León, según todas las encuestas publicadas, aunque ninguna le da la mayoría absoluta; en todos los sondeos, sus resultados le obligan a pactar con Vox. Los resultados en Extremadura y Aragón pueden servir como encuesta certera, especialmente para medir las tendencias de unos partidos y otros, pero veteranos políticos consultados por EFE ven improbable que en Castilla y León Vox pueda repetir lo ocurrido en estos antecedentes, en el sentido de duplicar...