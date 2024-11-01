edición general
Así van las encuestas y sondeos de las elecciones de Castilla y León de 2026

El PP será la lista más votada en los comicios autonómicos de Castilla y León, según todas las encuestas publicadas, aunque ninguna le da la mayoría absoluta; en todos los sondeos, sus resultados le obligan a pactar con Vox. Los resultados en Extremadura y Aragón pueden servir como encuesta certera, especialmente para medir las tendencias de unos partidos y otros, pero veteranos políticos consultados por EFE ven improbable que en Castilla y León Vox pueda repetir lo ocurrido en estos antecedentes, en el sentido de duplicar...

Suleiman
Por lo visto no se han quemado suficientes bosques, con una excelente gestión según sus votantes.
Un_señor_de_Cuenca
Han votado más delincuencia e ineptitud. Enhorabuena.
