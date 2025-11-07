·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10496
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
5314
clics
Esperanza Aguirre dice que el novio de Ayuso tiene 'una discusión con Hacienda' y Emilio Delgado responde con todas las de la ley
4089
clics
Lo despidieron tras seis años sin trabajar: así logró engañar a la empresa automatizando su trabajo
4091
clics
Trump con dificultades para mantener los ojos abiertos durante un acto en la Casa Blanca [ENG]
2854
clics
El peloteo extremo de 'El Mundo' a Ayuso y su "look casual perfecto"
más votadas
352
Agentes de ICE rociaron de gas pimienta directamente dentro del coche familiar, alcanzando a un bebé de un año
316
El torero Cayetano de Rivera da positivo en el control de alcoholemia tras un accidente
263
Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 del día de la DANA y continuó su comida en El Ventorro
249
Una cordobesa con cáncer tuvo que ir 4 veces a Urgencias del Reina Sofía hasta lograr que le hicieran una biopsia por un bulto en el pecho
285
Fernando Hernández, historiador especializado en la Guerra Civil: 'Franquismo es igual a crueldad más mediocridad, multiplicado por corrupción'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
237
clics
Así son los baños del nuevo Spotify Camp Nou
Así son los baños en el nuevo Spotify Camp Nou del FC Barcelona.
|
etiquetas
:
baños
,
spotify
,
camp nou
3
0
4
K
18
ocio
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
4
K
18
ocio
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
alcama
*
Vaya robo al socio culé. Ha debido dejarse todo el dinero pagando al vicepresidente de los árbitros
2
K
46
#3
DDJ
*
¿Spotify? ¿Pero qué mierda de nombre es ese?
1
K
20
#5
frg
¿Y son especiales porque no han dejado los inmundos baños químicos que usaban los obreros, o simplemente una lata rebosante?
0
K
12
#1
Mountains
Y yo me pregunto, que tienen de especiales?
0
K
11
#2
mcfgdbbn3
*
#1
: Que en el de los hombres el concepto de "intimidad" se ha pasado un poco por alto.
Que no es lo mismo que la gente sepa que tu pene es una mierda porque te lo noten en la cara, a que confirmen fehacientemente que, efectivamente, es una mierda porque te lo han visto en los aseos del estadio.
0
K
12
#4
Borgiano
Apasionante
0
K
8
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Que no es lo mismo que la gente sepa que tu pene es una mierda porque te lo noten en la cara, a que confirmen fehacientemente que, efectivamente, es una mierda porque te lo han visto en los aseos del estadio.