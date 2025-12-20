edición general
11 meneos
162 clics
Puente de madera de 200 años de antigüedad en Daguestán, construido sin usar un solo clavo (ENG)

Puente de madera de 200 años de antigüedad en Daguestán, construido sin usar un solo clavo (ENG)  

El ingenioso diseño permite que la estructura se flexione y se adapte a los cambios naturales de temperatura y humedad, lo que contribuye a su increíble longevidad. Ha resistido duras condiciones climáticas durante dos siglos e incluso puede soportar el peso de un automóvil. El puente fue construido por habitantes locales de Tabasaran utilizando técnicas de carpintería tradicionales, utilizando juntas de madera entrelazadas y cortadas con precisión y clavijas de madera (a veces llamadas “troncos” o espigas) en lugar de sujetadores metálicos.

| etiquetas: puente , madera , daguestán
10 1 0 K 177 curiosidades
1 comentarios
10 1 0 K 177 curiosidades
ChiquiVigo #1 ChiquiVigo
"Pablito no clavó ningún clavito." :-|
0 K 10

menéame