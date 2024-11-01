edición general
Así es ser profesor de Primaria en EEUU

Así funciona una escuela pública conflictiva en Estados Unidos, contada desde dentro por un profesor español. Caos en el aula, padres que no educan y niños que cargan con problemas demasiado grandes para su edad. (13'23'')

Ashlie #4 Ashlie
Es interesante. La función de los colegios en el tardocapitalismo es ser un parking de niños para que sus papis sigan produciendo.
pepel #10 pepel
Igual que la corrupción tiene corruptores y corruptores, la educación tiene educandos y educadores. PP=0 > PSOE=1
#1 tropezon
Pues habrá otras cosas, porque las que dice la entradilla son las mismas que aquí
obmultimedia #2 obmultimedia
#1 Alli es mucho peor.
thorpedo #6 thorpedo
En este canal hay varios vídeos dice el tema. Hay otro más reciente de dos profesoras muy interesante , contando cosas que los chavales se duermen en clase porque van de la escuela al trabajo y viceversa
ehizabai #11 ehizabai
#9 ¿Qué neutralidad rompe?
Entiendo que se te haga estéticamente desagradable, pero no entiendo que neutralidad se rompe con ese piercing.
Spirito #12 Spirito *
#11 Quizás la palabra neutralidad no sea apropiadas ahí, sino más bien normalidad.

No es normal llevar un piercing en la nariz de ese modo, que parece que lleva un moco ahí colgado continuamente.

Particulamente a mí me parece el chaval atractivo, pero es que pierde muchísimo con la mierda esa en la nariz.

En fin, me parece excesivo eso en un profesor de infantil.
Spirito #3 Spirito *
Me parece una falta de respeto y educación ir a enseñar a niños con ese piercing, la verdad.

Entiendo que un profesor debe cuidar una estética neutral.
Ashlie #5 Ashlie
#3 ¿El pelo largo estaría fuera también de eso que llamas "estética neutral"?
innerfocus #8 innerfocus
#5 Y que es pelirojo! Eso si que no tiene perdón.
Spirito #9 Spirito
#5 No tanto, si además lo tiene cuidado como parece ser el caso.

Pero el piercing ahí en la nariz, como si fuere un toro de miura, no sé... me parece excesivo, la verdad.
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Este vídeo ya lo vi por aquí.
