Así es ser profesor de Primaria en EEUU  

Así funciona una escuela pública conflictiva en Estados Unidos, contada desde dentro por un profesor español. Caos en el aula, padres que no educan y niños que cargan con problemas demasiado grandes para su edad. (13'23'')
| etiquetas: eeuu , escuela , primaria , profesor , español , anécdotas
Entiendo que se te haga estéticamente desagradable, pero no entiendo que neutralidad se rompe con ese piercing.
No es normal llevar un piercing en la nariz de ese modo, que parece que lleva un moco ahí colgado continuamente.
Particulamente a mí me parece el chaval atractivo, pero es que pierde muchísimo con la mierda esa en la nariz.
En fin, me parece excesivo eso en un profesor de infantil.
Entiendo que un profesor debe cuidar una estética neutral.
Pero el piercing ahí en la nariz, como si fuere un toro de miura, no sé... me parece excesivo, la verdad.