Así es el nuevo proyecto que pretende unir Marruecos con Europa a través de un cable submarino

La empresa británica Xlinks pivotó hacia Francia tras el rechazo de Reino Unido por el alto coste del proyecto. Marruecos parece haber llegado a un acuerdo con Francia para la construcción de un cable submarino que actúe como puente para transportar electricidad. El cable "Qantara Med" conectaría Nador con un puerto francés. El proyecto de la británica Xlinks, que crea una filial francesa Elemental Power para gestionar la nueva ruta. Una conexión directa reduciría la relevancia de España como nodo energético (hub) y como país de tránsito.

7 comentarios
Vodker #1 Vodker
"Marruecos con Europa"
Mejor Marruecos con Francia, o África con Europa.
Cosas de juntaletras.
#2 gauargi
Y por estás cosas europa se irá a la mierda, China tiene un gobierno central que optimiza inversiones, aquí puteando al vecino todo el día.
#5 Marisadoro
Submarine Cable Map....

www.submarinecablemap.com/
Gry #6 Gry
Con aliados como los franceses quien necesita enemigos. :-P
Sabbath #4 Sabbath
Nos la han vuelto a jugar los vecinos, ¿verdad?
tul #7 tul
#4 cuando te le clavan 38976 veces la culpa no es del vecino xD
#3 bizcobollo
Urge conexión directa con Italia
