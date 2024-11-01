Así es el nuevo proyecto que pretende unir Marruecos con Europa a través de un cable submarino

La empresa británica Xlinks pivotó hacia Francia tras el rechazo de Reino Unido por el alto coste del proyecto. Marruecos parece haber llegado a un acuerdo con Francia para la construcción de un cable submarino que actúe como puente para transportar electricidad. El cable "Qantara Med" conectaría Nador con un puerto francés. El proyecto de la británica Xlinks, que crea una filial francesa Elemental Power para gestionar la nueva ruta. Una conexión directa reduciría la relevancia de España como nodo energético (hub) y como país de tránsito.