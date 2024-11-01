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Así es el nuevo dron marítimo cazasubmarinos de Saildrone, con casi 15.000 km de alcance

Así es el nuevo dron marítimo cazasubmarinos de Saildrone, con casi 15.000 km de alcance

La empresa estadounidense Saildrone, conocida principalmente por sus plataformas de investigación oceánica, ha dado un giro hacia la defensa marítima presentando una nueva clase de buque de superficie no tripulado (USV, por sus siglas en inglés) desarrollada específicamente para guerra antisubmarina. El nuevo USV se llama Spectre y está diseñado para seguir submarinos a larga distancia sin ser detectado. Con dos variantes capaces de recorrer largas distancias y operar con baja firma acústica.

| etiquetas: dron marino , caza submarino , saildrone
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5 comentarios
2 0 1 K 19 BARCOS
#2 Pitchford
Supongo que la detección dependerá mucho del tipo de propulsión y de la profundidad. En cualquier caso, creo que el futuro de los submarinos será no tripulados, porque hay que tener valor para meterse ahí..
0 K 19
woody_alien #4 woody_alien *
#2 Lo jodido de hacer cosas submarinas no tripuladas es que bajo el agua no puedes transmitir ondas de radio. Así que o llevas a remolque una boya con la antena o tiene que ser un aparato totalmente autónomo operado por IA.
0 K 12
JackNorte #1 JackNorte
Tengo curiosidad con que dispositivo de menos de 100k se cargan algo de 40 millones
0 K 12
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Al principio pensaba que eran solo de vigilancia y localización, y el ataque lo hacia un avión con un misil o torpedo submarino.

Pero la versión de ataque puede transportar cargas útiles de hasta 25 toneladas
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Nube_Gris #5 Nube_Gris
Fue ayer cuando me pareció escuchar en el telediario matinal de pasada que los yankis han aumentado su presupuesto de defensa para el año que viene en un 46%.
Y como digo, fue algo de pasada.

Algo gordo se está preparando. Veamos si el pueblo americano puede apretarse el cinturón para que sus líderes declaren guerras para robarles a los países del mundo sus recursos.
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menéame