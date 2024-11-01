·
10

208
clics
Así está la calle Alfonso XII, en pleno centro de Sevilla, tras la lluvia
Una de las principales calles del centro acabó inundada tras las fuertes lluvias en Sevilla.
|
8
2
0
K
96
actualidad
22 comentarios
8
2
0
K
96
actualidad
#1
Mark_
Buena parte de las calles del entorno de la Alameda de Hércules y la Plaza del Duque (dos de los puntos más bajos del centro - fueron el antiguo cauce del río) estaban así de anegadas. No se ha hecho limpieza en alcantarillas durante todo el verano, se ve que al alcalde le ha pillado el toro OTRA VEZ, como a los anteriores.
5
K
71
#2
Leclercia_adecarboxylata
#1
Yo estoy atrapado en Bellavista sin cercanías, ni taxis, ni uber...
1
K
26
#3
Mark_
#2
joder, mucha suerte. Esperemos que los bomberos puedan achicar rápido.
1
K
30
#7
Glidingdemon
#2
pide una canoa.
0
K
8
#8
calaña
#1
en la Alameda, al lado del restaurante Las Columnas, hay una placa que marca hasta dónde llegó el agua en la inundación de los 60s. Bien podría ocurrir otra vez.
1
K
20
#9
Mark_
#8
se supone que no debería porque el río vivo ya no pasa por el centro, pero con la ineptitud de los sucesivos alcaldes todo puede pasar, si.
2
K
32
#11
calaña
#9
ojalá que no, pero lo de hoy está siendo fuerte.
0
K
9
#19
placeres
#1
Me ha entrado la curiosidad y a pesar de haber sido torrencial el alcantarillado ha fallado.
.. 70 milimetros en una hora, con varios eventos similares en los últimos 10 años .
www.tiempoensevilla.es/wxraindetail.php?year=2025
Alguien no ha hecho su trabajo últimamente
0
K
11
#5
woody_alien
Ahora es Alfondo XII
2
K
34
#6
Ze7eN
Se calcula que para esta noche emitan una alerta roja.
0
K
16
#13
Libelulo
#6
No.
1
K
23
#12
angelitoMagno
Estoy leyendo comentarios en redes sociales y se puede ver a gente culpando a la AEMET (por decretar
solo
el aviso amarillo), al alcalde y a Juanamoreno.
0
K
14
#15
Cuchifrito
#12
Encima es mentira pq desde ayer lleva aviso naranja.
1
K
18
#17
angelitoMagno
#15
Bueno, pues se quejan porque no se ha decretado aviso rojo
0
K
14
#14
angelitoMagno
Leñe, si, vale, ha llovido mucho, pero que el agua apenas llega a los tobillos. Y en ese cruce, porque después se ven que las bicis no les cubre nada.
0
K
14
#18
Leclercia_adecarboxylata
*
#14
No le quites hierro al asunto.
0
K
19
#20
Cuchifrito
#14
Hay zonas mucho mas inundadas que eso, con agua en coches hasta la ventanilla, los sotanos del hospital Macarena inundados, bastantes calles cortadas...
1
K
18
#21
angelitoMagno
#20
Pues que se envíe una noticia sobre el hospital Macarena.
0
K
14
#22
pitercio
¿Qué fue del "
La lluvia en Sevilla es una maravilla"
?
0
K
12
#16
Asimismov
*
Con el Pepé se muere hasta el alcantarillado, alguien se quedó sin sus sobres.
0
K
12
#10
kobofen
Está mojada. Se ponen botas de agua a los niños y se les saca diciéndoles que a ver hasta donde salpican.
0
K
7
#4
Foxdie
Bien podría llamarse Alfonso XIII jojojo
#humor
.
0
K
7
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
