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El asesor de Ayuso imputado por la crisis de las residencias defiende ahora a la Comunidad: “La culpa fue de Fernando Simón”

El asesor de Ayuso imputado por la crisis de las residencias defiende ahora a la Comunidad: “La culpa fue de Fernando Simón”

El doctor Antonio Burgueño ha roto su silencio a las puertas de un juzgado donde ha sido increpado por varias hijas de fallecidos.

| etiquetas: asesor , ayuso , madrid , residencias , antonio burgeño
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10 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Yo hubiera culpado a los muertos
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devilinside #6 devilinside
#3 Al Coletas, joder, que era el responsable
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Pepepaco #7 Pepepaco
#3 Total, "se iban a morir igual", como dijo Ayuso.
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millanin #5 millanin
¿Pero no decían que la culpa era de Pablo Iglesias?
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pitercio #8 pitercio *
Le queda culpar a las víctimas, a Perro Sánchez, a las del pelo morado, a los chinos, a las auxiliares que explotan en las residencias, al maligno, al IPC, al clima, a la suerte y a su puta madre en bicicleta.
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Edheo #10 Edheo
#8 Se te olvida ETA
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Harkon #1 Harkon
era mi primerito día
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Andreham #2 Andreham
Y qué va a decir, si el que va preso es él y no su presidenta.
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XtrMnIO #4 XtrMnIO
Hostia está sí que no me la esperaba...
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#9 kkculopis
El que vota al PP es mala persona y punto
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menéame