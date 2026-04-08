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El asesor de Ayuso imputado por la crisis de las residencias defiende ahora a la Comunidad: “La culpa fue de Fernando Simón”
El doctor Antonio Burgueño ha roto su silencio a las puertas de un juzgado donde ha sido increpado por varias hijas de fallecidos.
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Verdaderofalso
Yo hubiera culpado a los muertos
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Pepepaco
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Total, "se iban a morir igual", como dijo Ayuso.
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millanin
¿Pero no decían que la culpa era de Pablo Iglesias?
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pitercio
*
Le queda culpar a las víctimas, a Perro Sánchez, a las del pelo morado, a los chinos, a las auxiliares que explotan en las residencias, al maligno, al IPC, al clima, a la suerte y a su puta madre en bicicleta.
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Se te olvida ETA
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