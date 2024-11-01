edición general
Argentina: Todos los impuestos que cambian y qué impacto tendrán en alquileres, autos y plazos fijos en dólares

La reforma fiscal propuesta en Argentina reduce impuestos para incentivar inversiones y consumo. Exime de Ganancias rendimientos de plazos fijos en dólares, alquileres de vivienda y ventas de inmuebles (desde 2026/2028). Elimina impuestos internos en autos de lujo, bajando precios hasta 20%. Reduce alícuotas de Ganancias societarias (a 27-31,5% desde 2026), actualiza quebrantos por IPC y crea RIMI para amortización acelerada en inversiones productivas. Beneficia alquileres (más oferta), autos y empresas.

Supercinexin #1 Supercinexin
Así sin leerme la noticia, te digo los impuestos que cambian:

Los que pagan todos los Argentinos y los que sólo pagan los pobres: suben.

Los que sólo pagan los ricos: bajan.
13 K 179
Findeton #3 Findeton
#1 ¿Puedes llorar un poco más?
4 K -10
Supercinexin #4 Supercinexin
#3 ¿Es así o no? Resúmelo, porfi.
6 K 85
Findeton #5 Findeton *
#4 Lo explico en #2. Por otra parte, esto baja impuestos a la renta, el precio de los coches baja hasta un 20%, a la compra de por ejemplo móviles etc, te permite comprar y vender acciones sin pagar impuestos, incentiva el alquiler vs venta (lo cual bajará precios de alquiler porque habrá más oferta)...
2 K 47
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo
#5 "“En algunos casos, [los autos] puede bajar el 20% al público" (literal del articulo)

Los de gama alta. El resto se quedan pagando impuestos igual.

"te permite comprar y vender acciones sin pagar impuestos"

Porque todos los argentinos, sobretodo los pobres, tienen dinero para invertir en acciones.
9 K 109
Findeton #20 Findeton
#7 También baja el IRPF, y la bajada para los móviles y los coches aplica a todo el mundo.
1 K 28
Atusateelpelo #26 Atusateelpelo *
#20
"También baja el IRPF"

No lo cita el articulo en ningun lado.

"y la bajada para los móviles"

No.
Cito: "Por otro lado, habrá eliminación de impuestos internos para seguros; servicios de telefonía celular y satelital; objetos suntuarios (piedras preciosas, joyería, monedas de otro y plata determinadas prendas de vestir, alfombras y tapices); vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves. "

"y

…   » ver todo el comentario
2 K 38
Findeton #29 Findeton
#26 Tienes razón.
0 K 13
Supercinexin #11 Supercinexin
#5 Me gustaría saber cómo va a ingresar algo el Estado, según los planteamientos liberales de Milei, si vende todo lo que pueda ser rentable o y además baja impuestos. ¿Cómo se supone que va a pagar entonces rearmes y movidas, aparte de tener un Estado funcional con maderos, administración,. etcétera?
3 K 47
Jakeukalane #18 Jakeukalane
#11 quieren quebrar aún más el estado.
2 K 29
tul #22 tul
#18 una vez quebrado completamente y privado de cualquier fuente de financiacion da igual a quien voten o quien gane los comicios, ya han pasado a ser propiedad de las multinacionales gringas.
2 K 33
#30 NoMeVeas *
#22 Navaja de Ockham. Es el mejor plan( para ellos) a largo plazo y lo que probablemente pretendan.
0 K 8
Findeton #19 Findeton *
#11 Quedan muchos impuestos, que siguen recaudando cada vez más por el crecimiento de la economía (5.5% interanual último dato). Y conforme bajan impuestos, el crecimiento se acelera, con lo que el gasto estatal se puede mantener (nominalmente y en términos reales, aunque porcentualmente sea cada vez menor).
0 K 13
thror #24 thror
#3 "Elimina impuestos internos en autos de lujo"
¿Donde cojones ves tu el lloro? Es la realidad.
0 K 10
ostiayajoder #21 ostiayajoder
#1 tal cual.

Si lo lees con calma veras q tal cual:

Quitan alquiler a la compraventa de casas y al alquiler... xD
1 K 18
Findeton #2 Findeton *
Eso del RIMI que permite amortización acelerada lo que significa es que va a haber mucha más inversión interna, probablemente genere más trabajo y más competitividad. Ya se probó en Chile con muy buenos resultados.

Ejemplo: ahora que los productos chinos entran a competir, una empresa de electrónica compra máquinas caras para mejorar su competitividad. Eso le genera dinero, pero no cuenta como beneficios porque la amortización acelerada cuenta como gasto así que ese ingreso se queda en la empresa sin pagar impuestos.
2 K 39
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96 *
#2 Suena muy bien a nivel de inversión, lo malo es que con la merma de ingresos del sector público a ver cómo se pagan los servicios públicos, las políticas de fomento de la industria, del empleo, largo etc.

Es el debate de siempre en las democracias liberales: más Estado (con altos impuestos) o más mercado (con bajos impuestos). De momento la carrera histórica la va ganando la opción socialdemócrata frente a la opción neoliberal. No hay más que comparar la evolución de los países (su IDH, su índice de Gini, etc.).

En cualquier caso, Argentina siempre es algo especial, muy particular, es realmente complejo opinar sobre ese país.
3 K 34
Findeton #9 Findeton *
#6 Es curioso que lo menciones, porque el índice de gini ha bajado desde que llegó Milei. Además estas bajadas de impuestos no se financian con recortes sociales sino porque la economía está creciendo.

Por coerto, si la economía española está creciendo, por qué no aprovecha Sánchez para bajar impuestos? Ah si, porque lo único que crece es la población. Aparte de que es más de subir impuestos.
0 K 13
Ainhoa_96 #13 Ainhoa_96
#9 Pues que mejoren el índice de Gini y el PIB siempre es positivo, el problema que tengo (y disculpa mi escepticismo) es que todo eso lo mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina. Y sinceramente no me creo los datos de un gobierno comandado por un loco. Lo mismo que en USA.

Sí reconozco que algunas variables macroeconómicas y sociales están mejorando según otros observadores más objetivos, pero no todos ni tan bien como deberían. Hay que ser pacientes y ver la evolución de los próximos años.
4 K 35
Findeton #14 Findeton
#13 Es todo una conspiración judeomasónica...?
0 K 13
Ainhoa_96 #33 Ainhoa_96
#14 Judeo masónica no creo :-D pero joer, nunca es bueno tener locos al volante :-P

Como decía antes, el tiempo pone todo en su sitio y es mejor ser pacientes para poder juzgar con mayor conocimiento, la economía Argentina es un misterio envuelto en un acertijo.
0 K 11
#16 Marisadoro
#2 ¿Que tiene de bueno bajar los impuestos?
0 K 16
Findeton #17 Findeton *
#16 Que hay mayor crecimiento, y suben salarios. De hecho llevan bastante tiempo que los salarios suben más que la inflación.

Crecimiento real del 5%. No como en España que lo único que crece es la población (extranjeros, por cierto, aunque bienvenidos sean).
1 K 28
#23 Nusku
#17 No es lo mismo crecer al 5% tras una recesión que hacerlo en una economía ya madura.
0 K 9
Findeton #25 Findeton
#23 Llevaban 12 años de recesión.
1 K 28
#28 Nusku
#25 Un crecimiento del 5% sobre un PIB muy bajo tras años de recesión no es lo mismo que un crecimiento del 5% en una economía estable y madura.
1 K 24
#27 Marisadoro
#17 ¿Entonces lo óptimo sería suprimir los impuestos, para obtener los máximos salarios y el máximo crecimiento?
0 K 16
#32 UserNotFound_164
#2 resumiendo, que si eres empresario pagas menos impuestos. Si eres pobre tienes menos ayudas
0 K 7
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
Una vez leido el articulo la pregunta que se me viene a la cabeza es ¿y como equilibran las cuentas ante la falta de ingresos por todos esos impuestos que se eliminan o reducen?
1 K 28
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#8 Préstamos del FMI.

Luego ya tocará pagarlos, pero por ahora ¡Viva la libertad carajo!
6 K 61
Findeton #15 Findeton *
#10 Falso, es porque la economía crece así que pueden tener el mismo nivel de gasto estatal con menos impuestos... porque recaudan más.

De hecho el préstamo del FMI fue al banco central, y toda la deuda remunerada del banco central la pasaron al tesoro... y el tesoro lleva 2 años con superávit financiero (superávit incluso si cuentas el pago de intereses).
1 K 28
Findeton #12 Findeton
#8 Porque la economía crece al 5%.
1 K 28
#31 NoMeVeas
La historia neoliberal de siempre, bajárselo a las rentas altas para luego crear un problema de financiamiento y subirselo a las rentas bajas. Repetir las veces que haga falta.
0 K 8

