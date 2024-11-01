Argentina: Todos los impuestos que cambian y qué impacto tendrán en alquileres, autos y plazos fijos en dólares

La reforma fiscal propuesta en Argentina reduce impuestos para incentivar inversiones y consumo. Exime de Ganancias rendimientos de plazos fijos en dólares, alquileres de vivienda y ventas de inmuebles (desde 2026/2028). Elimina impuestos internos en autos de lujo, bajando precios hasta 20%. Reduce alícuotas de Ganancias societarias (a 27-31,5% desde 2026), actualiza quebrantos por IPC y crea RIMI para amortización acelerada en inversiones productivas. Beneficia alquileres (más oferta), autos y empresas.