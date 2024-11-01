Argentina: Todos los impuestos que cambian y qué impacto tendrán en alquileres, autos y plazos fijos en dólares

La reforma fiscal propuesta en Argentina reduce impuestos para incentivar inversiones y consumo. Exime de Ganancias rendimientos de plazos fijos en dólares, alquileres de vivienda y ventas de inmuebles (desde 2026/2028). Elimina impuestos internos en autos de lujo, bajando precios hasta 20%. Reduce alícuotas de Ganancias societarias (a 27-31,5% desde 2026), actualiza quebrantos por IPC y crea RIMI para amortización acelerada en inversiones productivas. Beneficia alquileres (más oferta), autos y empresas.
Los que pagan todos los Argentinos y los que sólo pagan los pobres: suben.
Los que sólo pagan los ricos: bajan.
Los de gama alta. El resto se quedan pagando impuestos igual.
"te permite comprar y vender acciones sin pagar impuestos"
Porque todos los argentinos, sobretodo los pobres, tienen dinero para invertir en acciones.
"También baja el IRPF"
No lo cita el articulo en ningun lado.
"y la bajada para los móviles"
No.
Cito: "Por otro lado, habrá eliminación de impuestos internos para seguros; servicios de telefonía celular y satelital; objetos suntuarios (piedras preciosas, joyería, monedas de otro y plata determinadas prendas de vestir, alfombras y tapices); vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves. "
"y
… » ver todo el comentario
¿Donde cojones ves tu el lloro? Es la realidad.
Si lo lees con calma veras q tal cual:
Quitan alquiler a la compraventa de casas y al alquiler...
Ejemplo: ahora que los productos chinos entran a competir, una empresa de electrónica compra máquinas caras para mejorar su competitividad. Eso le genera dinero, pero no cuenta como beneficios porque la amortización acelerada cuenta como gasto así que ese ingreso se queda en la empresa sin pagar impuestos.
Es el debate de siempre en las democracias liberales: más Estado (con altos impuestos) o más mercado (con bajos impuestos). De momento la carrera histórica la va ganando la opción socialdemócrata frente a la opción neoliberal. No hay más que comparar la evolución de los países (su IDH, su índice de Gini, etc.).
En cualquier caso, Argentina siempre es algo especial, muy particular, es realmente complejo opinar sobre ese país.
Por coerto, si la economía española está creciendo, por qué no aprovecha Sánchez para bajar impuestos? Ah si, porque lo único que crece es la población. Aparte de que es más de subir impuestos.
Sí reconozco que algunas variables macroeconómicas y sociales están mejorando según otros observadores más objetivos, pero no todos ni tan bien como deberían. Hay que ser pacientes y ver la evolución de los próximos años.
Como decía antes, el tiempo pone todo en su sitio y es mejor ser pacientes para poder juzgar con mayor conocimiento, la economía Argentina es un misterio envuelto en un acertijo.
Crecimiento real del 5%. No como en España que lo único que crece es la población (extranjeros, por cierto, aunque bienvenidos sean).
Luego ya tocará pagarlos, pero por ahora ¡Viva la libertad carajo!
De hecho el préstamo del FMI fue al banco central, y toda la deuda remunerada del banco central la pasaron al tesoro... y el tesoro lleva 2 años con superávit financiero (superávit incluso si cuentas el pago de intereses).