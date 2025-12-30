edición general
Argentina entra en cuenta regresiva para un millonario vencimiento de deuda

Argentina deberá afrontar el próximo 9 de enero el pago de intereses y cuota de capital de bonos soberanos por un total de unos 4.200 millones de dólares, sin que hasta el momento el Gobierno de Javier Milei haya precisado cómo hará para cancelar ese vencimiento. Los millonarios pagos corresponden principalmente a intereses y cuota de capital a los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30), papeles nominados en dólares y que mayormente están en manos de acreedores privados.

HeilHynkel #1 HeilHynkel *
El problema es este:

De acuerdo a cálculos de consultores privados, el Tesoro contaría actualmente con unos 1.870 millones de dólares en su cuenta en el Banco Central argentino.

El Tesoro posee además en su cuenta en el Banco Central unos 3,4 billones de pesos, con lo que eventualmente podría comprar unos 2.340 millones de dólares y así llegar a cubrir el monto del vencimiento.

Vamos, que se quedan con una mano delante y otra detrás para el siguiente vencimiento, salvo que les vuelva a salvar el culo Trump.

Y ojo, que esto no es solo culpa de Milei (si hablamos de Caputo, es otro tema) pero lo único que hizo fue dar patada a seguir, aumentando deuda.

P.S. Esto que vence es un pago, no toda la deuda.
Torrezzno #9 Torrezzno *
Fácil, se paga emitiendo mas deuda o imprimiendo más billetes. La TMN asi lo avala y es la costumbre en Argentina. La tremenda inflación fue por el covid
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#9 Precisamente ese es el origen de los Bonar.

Ahi en #10 la explicacion.
Pertinax #3 Pertinax *
Bonos emitidos en 2020 por el Kirchnerismo. Por recordar. Esto sí es herencia recibida.
YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#3 Imposible, el gobierno argentino desde 2018 hasta 2025 no emitió bonos

Los ultimos bonos emitidos fueron entre el 2016 y el 2018, que son los que hay que pagar ahora. Entre 2015 y 2019 gobernó Macri. En 2020 el gobierno de Alberto Fdz (2019-23) consiguió aplazar el pago de lo endeudado por Macri y hora se lo come Milei, pero durante el gobierno de Fdz. no se emitieron bonos.


Pero no dejes que la realidad acabe con tus creencias :clap:
Pertinax #8 Pertinax *
#6 Estos, a los que se refiere el envío, se emitieron en septiembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Y casi inmediatamente comenzaron a caer.
www.cronista.com/finanzas-mercados/bonar-2030-historia-del-bono-mas-po
Infórmate mejor.
Atusateelpelo #10 Atusateelpelo *
#6
Para que molestarse en buscar informacion...

Los bonos Bonar 2030 (conocidos por su ticker AL30) fueron emitidos por el Estado Nacional Argentino el 4 de septiembre de 2020.
Esta emisión se realizó durante la gestión del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, como parte de una amplia reestructuración y canje de deuda soberana bajo ley local.

Detalles clave de la emisión:

Emisor: República Argentina.
Fecha de emisión: 4 de septiembre de 2020.
Fecha de vencimiento: 9…   » ver todo el comentario
Supercinexin #2 Supercinexin
Sin problema. Lo pagarán todo con las increíbles riquezas generadas por el Sector Privado en ese auténtico paraíso liberal.
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Llámame tonto ... pero yo diría que la riqueza del sector privado no se usa para pagar la deuda pública.

Se podría usar la parte que se recauda de impuestos, pero yo diría que el pelucas los ha reducido.
Supercinexin #7 Supercinexin
#4 yo diría que la riqueza del sector privado no se usa para pagar la deuda pública.

¡Cómo! Me dejas helado.

Se podría usar la parte que se recauda de impuestos, pero yo diría que el pelucas los ha reducido.

¡No puede ser! Me quedo muerto.
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
Le echará la culpa a los zurdos o a Venezuela y para adelante
johel #13 johel
Es la base del sistema capital/consumista mundial, generar deuda futura para pagar deuda presente y pagar la deuda futura con deuda aun mas futura. ¿Y que mecanismo mundial hay para pagar una deuda impagable? ¡Confianza! La solucion es que confien en que puedes hacerlo indefinidamente.
taSanás #12 taSanás
Como en todos los países,’los bonos no se pagan, se refinancian con más bonos y a correr.
