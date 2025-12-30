Argentina entra en cuenta regresiva para un millonario vencimiento de deuda

Argentina deberá afrontar el próximo 9 de enero el pago de intereses y cuota de capital de bonos soberanos por un total de unos 4.200 millones de dólares, sin que hasta el momento el Gobierno de Javier Milei haya precisado cómo hará para cancelar ese vencimiento. Los millonarios pagos corresponden principalmente a intereses y cuota de capital a los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30), papeles nominados en dólares y que mayormente están en manos de acreedores privados.