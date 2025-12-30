Argentina entra en cuenta regresiva para un millonario vencimiento de deuda

Argentina deberá afrontar el próximo 9 de enero el pago de intereses y cuota de capital de bonos soberanos por un total de unos 4.200 millones de dólares, sin que hasta el momento el Gobierno de Javier Milei haya precisado cómo hará para cancelar ese vencimiento. Los millonarios pagos corresponden principalmente a intereses y cuota de capital a los títulos Bonar 2030 (AL30) y Global 2030 (GD30), papeles nominados en dólares y que mayormente están en manos de acreedores privados.
De acuerdo a cálculos de consultores privados, el Tesoro contaría actualmente con unos 1.870 millones de dólares en su cuenta en el Banco Central argentino.
El Tesoro posee además en su cuenta en el Banco Central unos 3,4 billones de pesos, con lo que eventualmente podría comprar unos 2.340 millones de dólares y así llegar a cubrir el monto del vencimiento.
Vamos, que se quedan con una mano delante y otra detrás para el siguiente vencimiento, salvo que les vuelva a salvar el culo Trump.
Y ojo, que esto no es solo culpa de Milei (si hablamos de Caputo, es otro tema) pero lo único que hizo fue dar patada a seguir, aumentando deuda.
P.S. Esto que vence es un pago, no toda la deuda.
Los ultimos bonos emitidos fueron entre el 2016 y el 2018, que son los que hay que pagar ahora. Entre 2015 y 2019 gobernó Macri. En 2020 el gobierno de Alberto Fdz (2019-23) consiguió aplazar el pago de lo endeudado por Macri y hora se lo come Milei, pero durante el gobierno de Fdz. no se emitieron bonos.
Pero no dejes que la realidad acabe con tus creencias
Los bonos Bonar 2030 (conocidos por su ticker AL30) fueron emitidos por el Estado Nacional Argentino el 4 de septiembre de 2020.
Esta emisión se realizó durante la gestión del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, como parte de una amplia reestructuración y canje de deuda soberana bajo ley local.
Detalles clave de la emisión:
Emisor: República Argentina.
Fecha de emisión: 4 de septiembre de 2020.
